Wirecard vs. Sony: Welche Tech-Aktie ich jetzt kaufen würde

Neues Jahr, neue Tech-Aktien. Passend dazu ging jüngst die International Consumer Electronics Show (kurz: CES) zu Ende und hinterließ wieder einmal spannende Eindrücke zu den Tech-Trends von morgen und übermorgen.

Leider waren nicht alle Tech-Giganten vor Ort. Apple präsentiert für gewöhnlicher lieber auf dem hauseigenen Campus. Neben vielen fragwürdigen Zukunftsvisionen gab es hier und da trotzdem ein paar hochkarätige Sensationen.

Sensationell haben sich aus meiner Sicht insbesondere Wirecard und Sony präsentiert. Doch welche der beiden Aktien würde ich mir jetzt lieber ins Depot holen, wenn ich nur eine wählen dürfte? Schwierig, aber machbar!

Was Sony produziert, brauche ich hier sicher niemandem zu erklären. Dass sich die Sony-Aktie in den letzten zehn Jahren Stück für Stück um 200 % nach oben geschraubt hat, dürfte aber vielleicht nicht jedem aufgefallen sein (Stand: 10.01.2019).

Ob zu Recht oder zu Unrecht: Die Produkte der Marke Sony scheinen zu gefallen. Insbesondere im Bereich Unterhaltungselektronik hat Sony offenbar voll ins Schwarze getroffen. Auf der CES 2020 gab es dazu ein paar aktuelle Zahlen, bei denen jedem Sony-Investor die Ohren schlackern dürften.

Von der Spielekonsole Playstation 4 konnte Sony seit Markteinführung rund 106 Mio. Stück verkaufen. Dazu kommen rund 1,15 Mrd. Spiele. Auch das kostenpflichtige Abo Playstation Plus findet seine Abnehmer. Dort sind aktuell rund 38,8 Mio. Spieler angemeldet.

Dieses Jahr wird die PS4 7 Jahre alt und begeistert nach wie vor. Ein echtes Langzeitinvestment!

Aber auch bei TV-Geräten lässt sich Sony nicht lumpen. Hier schicken die Japaner ein 8K-LED und ein 4K-OlED ins Rennen um die Wohnzimmer der Zukunft. Selbstverständlich nicht ohne ein paar Finessen mit einzubauen. Das 8K-Gerät kommt mit Sonys hauseigener Frame Tweeter Technologie. Hierbei vibriert der Rahmen des TV-Geräts und wird als zusätzliche Schallquelle genutzt.

Aber Sony kann nicht nur Wohn- und Spielzimmer, sondern auch Fahrzeuginnenraum. Hierzu entwickelten die Japaner kurzerhand ein Elektroauto und präsentierten dies völlig überraschend den Gästen auf der CES 2020. Sony - fest im Sattel, aber trotzdem immer für eine Überraschung gut!

Wirecard

Der enge Kontakt zu SoftBank scheint sich für Wirecard auszuzahlen. Wie auf der CES 2020 bekannt wurde, waren die Japaner maßgeblich an der jüngsten Kooperation zwischen Zahlungsdienstleister Wirecard und US-Mobilfunkbetreiber Sprint beteiligt.

Mit seinen rund 54,5 Mio. Kunden ist Sprint zwar nur die Nummer 4 in den USA. Der Innovationslust scheint das allerdings nicht zu schaden. Denn mit der hauseigenen IoT-Plattform Curiosity hat Sprint offenbar Großes vor.

IoT (Internet der Dinge) ist ein Megatrend, den ich schon seit vielen Jahren auf dem Schirm habe. Wenn das technisch gut und in Gänze reibungslos umgesetzt wird, könnten viele Branchen enorm profitieren. Vielleicht auch der Handel. Denn hier gäbe es aus meiner Sicht genug Anwendungsfälle, in denen IoT gut funktionieren könnte.

Mal eben schnell und kostengünstig das Geschäft auf die Messe oder auf Feld, Wald und Wiese verlagern? Kein Problem mit mobilen IoT-Kassen. Die können das Geschäft inklusive Kundendatenbank praktisch überall hintragen, wo es Netzabdeckung gibt.

Faule Sicherheitskameras machen nur Sicherheit und sonst nichts? Kein Problem, wenn die Kameras als IoT-Geräte auf der Plattform mitwirken! Hier könnten Analyseverfahren automatisch erfassen, welche Hose zwar oft anprobiert, aber nie gekauft wird.

Aufwendige Lagerverwaltung? Smarte IoT-Regale könnten doch einfach direkt erkennen, wenn der Bestand schrumpft, und selbstständig nachbestellen! So hat der Händler mehr Zeit für den Kunden und kann die Lagerverwaltung bequem an die Plattform abgeben.

Mit der Integration von Wirecards Unified-Commerce-Lösungen in die vielversprechende IoT-Plattform von Sprint soll am Ende nichts Geringeres als das „Internet of Payments“ (Internet des Zahlungsverkehrs) zum Leben erweckt werden. Spannend! Was soll da schon schiefgehen?

2020 zieht mein Depot nach Japan

Wirecard lässt sich offenbar nicht von den Seitenhieben der Presse verwirren und arbeitet fleißig an neuen Lösungen. Letztes Jahr konnten mich nicht alle Kooperationen überzeugen. Die Kooperation mit Sprint ist da aus meiner Sicht ein ganz anderes Kaliber. Die Mitwirkung von SoftBank beweist außerdem, dass Wirecard offensichtlich die richtigen Partner mit an Bord hat.

Doch Sony hat mich auf der diesjährigen CES ein wenig mehr beeindruckt. Das für Spielekonsolen biblische Alter der PS4 schreit geradezu nach einer PS5. Die könnte vielleicht schon dieses Jahr angekündigt und Millionen Spieler nahtlos in ein neues Gaming-Zeitalter geführt werden. Das wäre nicht nur gut für die Spielewelt, sondern sicher auch für die Sony-Aktie, die in den letzten Jahren ohnehin nichts stoppen konnte.

