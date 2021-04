Wo könnte die Aktie von Beyond Meat in 10 Jahren stehen?

Wo könnte die Aktie von Beyond Meat in zehn Jahren stehen? Eine spannende Frage, deren Beantwortung damit zusammenhängt, ob man die Wachstumsperspektive teilt. Oder aber eher kritisch ist, was Unternehmen und den Gesamtmarkt angeht.

Ich jedenfalls bin Investor der Aktie von Beyond Meat und langfristig orientiert überzeugt, dass eine gute Chance für ein solides Wachstum über Jahre und Jahrzehnte hinweg bestehen könnte. Hier ist daher mein Szenario, was mit der Aktie in den nächsten zehn Jahren passieren könnte. Und was das für die Aktie bedeuten könnte.

Beyond Meat: Das Wachstum auf zehn Jahre weitergedacht!

Wenn ich an die Aktie von Beyond Meat denke, so glaube ich an die Wachstumsthese. Das mag zugegebenermaßen optimistisch erscheinen, der Markt der Vegetarier, Flexitarier und die geringe Ausgangslage könnte womöglich prädestiniert dafür sein. Zumal die Umsatzbasis mit ca. 100 Mio. US-Dollar je Quartal derzeit vergleichsweise gering ist.

In den nächsten zehn Jahren halte ich ein Umsatzwachstum von 25 % pro Jahr für möglich. Wie gesagt: Die geringe Ausgangslage und ein größerer Gesamtmarkt könnten das beinhalten. Mittel- bis langfristig existieren schließlich erste Prognosen, wonach sich das Marktvolumen auf bis zu 140 Mrd. US-Dollar belaufen könnte. Vielleicht ist eine solche Annahme daher ein wenig konservativ. Zumindest, wenn der Fleischersatz-Hersteller führend und mit starken Produkten glänzen kann. Aber auch mehr dazu.

Wenn wir jedenfalls davon ausgehen, dass Beyond Meat in den nächsten zehn Jahren seinen Umsatz um jeweils 25 % pro Jahr steigern kann, so dürfte der Quartalsumsatz innerhalb dieses Zeitraums auf ca. 1,2 Mrd. US-Dollar steigen. Oder auf 4,8 Mrd. US-Dollar im Gesamtjahr. Das könnte zeigen, dass die Aktie vergleichsweise preiswert ist. Die momentane Marktkapitalisierung liegt schließlich bei ca. 8,7 Mrd. US-Dollar, was ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 2 bedeuten würde.

Bis dahin muss eine Menge passieren …

Damit eine solche Prognose realistisch erscheint, muss natürlich eine Menge passieren. Zunächst einmal muss sich das Wachstum beschleunigen. Die zuletzt ausgewiesenen 2 bis 4 % sind nicht ausreichend gewesen. Historisch ist Beyond Meat allerdings zu Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich fähig gewesen. Teilweise sogar von bis zu 40 %.

Allerdings müssen auch qualitative Fortschritte her. Die Produkte müssen insbesondere neue Absatzquellen besitzen und Supermärkte sowie Discounter von sich überzeugen. Allerdings existieren erste Meldungen, wonach die Produktexpansion weiter vorangetrieben wird. Partnerschaften mit Restaurants und Schnellimbissen dürften ebenfalls relevant und ein Wachstumstreiber sein.

Aber auch der Preis der Produkte von Beyond Meat spielt eine Rolle. Hier könnte sich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten und dem klassischen Preis abzeichnen. Das heißt, der Markt könnte vom Umsatz her Innovationen benötigen und mit sinkenden durchschnittlichen Umsätzen je verkaufter Einheit zu kämpfen haben. Das Mengenwachstum ist daher ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg sowie auch ein Risiko. Trotzdem: Beyond Meat könnte Potenzial besitzen, langfristig orientiert.

