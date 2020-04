WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. April 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 29. April:

DONNERSTAG, DEN 16. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 CHE: VAT, Q1 Trading Update

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Zalando, Q1 Trading Statement (Call 7.15 h)

08:00 GBR: Rentokil Inital, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr (Call 8.05 h)

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Airbus, Hauptversammlung

18:00 FRA: L'Oreal, Q1-Umsatz

18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen

USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

AUT: Opec, Ölmarktbericht

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/20

13:00 DEU: Deutscher Industrie- und Handelskammertag legt mitten in Corona-Krise aktuellen Ausblick zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/20

14:30 USA: Philly Fed Index 04/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstreffen (virtuell)

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE09:00 BEL: Sondersitzung des Europäischen Parlaments

10:00 BEL: Videoschalte der EU-Handelsminister zur Corona-Krise. Es soll um die Auswirkungen von Corona auf Handelsbeziehungen und globale Lieferketten gehen.

15:30 EUR: EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten in einer Videokonferenz. Die Minister befassen sich mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise und mit der europäischen Reaktion darauf. Unter anderem wollen sie sich hinter eine flexible Auslegung der EU-Regeln für Banken stellen, damit Bürger und Unternehmen weiter an Kredite kommen.

FREITAG, DEN 17. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

DEU: Volkswagen, Konzernabsatz Q1/20

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/20 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 02/20

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/20

08:00 DEU: Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe 02/20

08:00 DEU: Insolvenzen 01/20

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

16:00 USA: Frühindikator 03/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

BEL: Sondersitzung des Europäischen Parlaments (zweiter und letzter Tag)

MONTAG, DEN 20. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

11:30 SWE: Sandvik, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Faurecia, Q1-UmsatzUSA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUTR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/20

10:00 ITA: Leistungsbilanz 02/20

10:00 EUR: Leistungsbilanz 02/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/20

14:30 USA: CFNA-Index 03/20

SONSTIGE TERMINE evtl: 11:00 DEU: Verhandlung einer Schadenersatzklage der Hamburger Privatbank Warburg gegen die Deutsche Bank im "Cum-Ex"-Komplex, Frankfurt

DIENSTAG, DEN 21. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AST: BHP Group, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 16. KW

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Wartsila, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz und Hauptversammlung

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

FRA: Peugeot, Q1-Umsatz

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

USA: The Travelers Cos, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 04/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/20 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/20

10:00 POL: Industrieproduktion 03/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 02/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/20

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 03/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 22. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

07:15 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

12:50 USA: AT&T, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

FRA: Accor, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: NASDAQ, Q1-Zahlen

USA: Xilinx, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/20

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2019

15:00 USA: FHFA-Index 02/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Urteilsverkündung im Prozess Remondis gegen Bundeskartellamt nach untersagter Übernahme des Grünen Punktes

DONNERSTAG, DEN 23. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Orange Belgium, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Unilever, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Production Report

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Volvo Trucks, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 AUT: Schoeller-Bleckmann, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rossmann Jahres-Pk mit Bilanz 2019 und Ausblick 2020

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

17:30 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:01 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 USA: VeriSign, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hawesko, Jahreszahlen

CHE: Nestle, Hauptversammlung

CHE: Zur Rose, Hauptversammlung

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Edenred, Q1-Zahlen

FRA: Hermes, Q1-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

FRA: Rexel, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

USA: Air Products & Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Union Pacific, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Domino's Pizza, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 POL: Nationalbank Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/20

FREITAG, DEN 24. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:15 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Euroshop, AR-Sitzung

ITA: Eni, Q1-Zahlen

SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

SWE: Saab AB, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/20

06:30 JPN: All Industry Activity Index 02/20

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 02/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/20

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 03/20 (vorläufig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien

EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

EUR: DBRS Ratingergebnis Griechenland

MONTAG, DEN 27. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen

DEU: Kuka, Q1-Zahlen

DEU: Bayer, Q1-Zahlen

CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Hauptversammlung

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR --

SONSTIGE TERMINEDEU: 11. Petersberger Klimadialog, Berlin

GBR: Vierte Runde der Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien, London

LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister (erster Tag)

DIENSTAG, DEN 28. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (virtuell)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (virtuell)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

DEU: Gesco, Q1-Zahlen

DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht

DEU: Comdirect, Q1-Zahlen

DEU: Kion, Q1-Zahlen

DEU: PSI, Q1-Zahlen

DEU: Washtec, Q1-Zahlen

DEU: Cancom, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Pfizer, Q1-Zahlen

USA: Starbucks, Q2-Zahlen

USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

USA: 3M, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20

SONSTIGE TERMINE09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig

MITTWOCH, DEN 29. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Airbus Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:20 DEU: Grammer, Q1-Zahlen

07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (virtuell)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (virtuell)

10:30 DEU: Bosch, Online-Pk

12:45 USA: General Electric, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

14:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Intershop Communications AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:30 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:30 USA: Facebook, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schaltbau, Q1-Zahlen

DEU: Krones, Q1-Zahlen

DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FRA: Thales, Q1-Zahlen

GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

SWE: Nordea, Q1-Zahlen

SWE: SEB, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 03/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20

11:00 BEL: BIP Q1/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/20

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi