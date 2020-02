Wolters Kluwer steigert die Dividende das 14. Jahr in Folge

Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer N.V. (ISIN: NL0000395903) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,18 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr wurden noch 0,98 Euro ausgeschüttet. Dies entspricht einer Steigerung um 20 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,71 Prozent.

Seit über 30 Jahren wird die Dividende entweder erhöht oder zumindest stabil gehalten, wie der Konzern berichtet. Die Zwischendividende für 2019 lag bei 0,39 Euro und wurde im Herbst 2018 ausgeschüttet. Die restliche Dividende in Höhe von 0,79 Euro soll am 20. Mai 2020 ausgeschüttet werden. Ex-Dividenden Tag ist der 27. April 2020. Die Hauptversammlung findet am 23. April 2020 statt.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 4,61 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte. Organisch ergab sich ein Plus von 4 Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg um 16 Prozent auf 790 Millionen Euro. Bei konstanten Wechselkursen ergab sich ein Zuwachs von 9 Prozent.

Weltweit ist Wolters Kluwer in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter. Wolters Kluwer ist ein Wissens- und Informationsdienstleister in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern und entstand 1987 aus der Fusion der Verlage Kluwer und Wolters-Samson.

