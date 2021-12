WORKDAY - CRV vs. miese Stimmung

Man kann sich als Analyst derzeit nur wiederholen: Wer angesichts eines Nasdaq-Standes in der Nähe des Allzeithochs denkt, im Tech-Bereich laufe derzeit alles rund, der liegt definitiv daneben. Die Marktbreite ist bereits seit Wochen grottenschlecht. Viele Tech-Titel haben zweistellig verloren. Auch heute sieht man wieder Abverkäufe in der zweiten und dritten Reihe, obwohl der Index zulegt. Diese Konsolidierungen bieten Chancen, die Risiken sind aber auch nicht ohne.

Eines dieser Beispiele ist die Aktie von Workday. Da die letzte Besprechung im Oktober ein absoluter Volltreffer war (Allzeithoch 307,81 USD vs. Kursziel 305,00 USD), habe ich mich mit diesem "Puffer" heute an eine durchaus heikle Chartbesprechung gewagt.

Denn in den vergangenen Wochen bestimmten klar die Verkäufer das Bild der Workday-Aktie und der Abverkauf verläuft äußerst dynamisch. Man würde sich auf der Long-Seite folglich gegen den vorherrschenden Trend stellen. Interessant ist das erreichte Kurslevel aber allemal. Die Unterstützungszone zwischen 268,88 und 263,28 USD ist bekannt, zudem setzt die Aktie heute am Aufwärtstrend seit Juli auf. Wollen die Bullen folglich etwas bewirken, müssen sie in Kürze zurückschlagen, ansonsten dürfte die Aktie sich schnell im Bereich des EMA200 bei 253,90 USD wiederfinden. Ein weiterer Support notiert bei 246,60 USD. Darunter sind Abgaben bis auf 219,86 USD zu erwarten.

Erholungen könnten zunächst das Zwischenhoch bei 284,82 USD erreichen. Dort müsste die Lage neu ausgewertet werden.

Fazit: Die Workday-Aktie hat ein wichtiges Chartniveau erreicht. Die Dynamik des Abverkaufs ist hoch, weshalb die Gefahr eines Bruchs des Aufwärtstrends auch nicht unterschätzt werden sollte. Im Falle von Umkehrkerzen ermöglichen enge Stopps aber lukrative Chance-Risiko-Verhältnisse.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,32 5,10 6,04 Ergebnis je Aktie in USD 2,93 3,91 3,58 Gewinnwachstum 33,45 % -8,44 % KGV 92 69 75 KUV 15,6 13,2 11,2 PEG 2,1 neg. *e = erwartet

Workday-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)