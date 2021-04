World Series of Poker® und GGPoker starten umfangreiches internationales Online-Eventprogramm für 2021

Neue WSOP-Armband- und Circuit-Events beginnen am 1. Mai

Die World Series of Poker (WSOP) und GGPoker haben heute ein umfangreiches Programm der Online-WSOP-Events veröffentlicht, das mit der WSOP Super Circuit Online Series am Samstag, 1. Mai, und dem Turnier WSOP Online 2021 International am Sonntag, 1. August, beginnen wird. Die Events für internationale Spieler werden auf der GGPoker-App ausgetragen, während US-amerikanische Spieler über die Online-Pokerplattform WSOP.com teilnehmen können.

Die WSOP-Events 2021 auf GGPoker und WSOP.com sind:



WSOP Super Circuit Online Series auf GGPoker – 1. bis 30. Mai



WSOP Online 2021 (für US-Teilnehmer) auf WSOP.com – 1. Juli bis 1. August



WSOP Online 2021 auf GGPoker (International) – 1. August bis 12. September



WSOP Las Vegas „Main Event“-Satelliten – 1. August bis 1. Oktober



WSOP Winter Online Super Circuit auf GGPoker – Termine noch offen



Das WSOP-Event-Programm startet auf GGPoker mit der WSOP Super Circuit Online Series, die vom 1. bis 30. Mai stattfindet und ein garantiertes Preisgeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bietet. Die Serie umfasst insgesamt 18 WSOP Circuit Ring-Events, wobei jeder Turniergewinner einen der begehrten WSOP Circuit-Goldringe erhält. Zudem werden erstmals zwei zusätzliche WSOP Circuit-Ringe an Cash-Game-Spezialisten vergeben. Die Bestenliste für No-Limit Hold‘em und Pot-Limit Omaha/Pot Limit Omaha-5 bestimmen die Einladungsliste für diese beiden Final-Table-Events.

Dutzende von WSOP-Goldarmbändern werden bei der bereits angekündigten WSOP 2021 Online-Serie vergeben, die für US-amerikanische Spieler vom 1. Juli bis 1. August auf WSOP.com und für internationale Spieler vom 1. August bis 12. September auf GGPoker laufen wird. Insgesamt werden jeweils 33 Armbänder auf WSOP.com und auf GGPoker verliehen. Das WSOP Online Main Event auf GGPoker hält den Guinness-Weltrekord für den größten Preispool eines einzelnen Online-Pokerturniers, das mit einem beeindruckenden Preisgeld von 27,5 Millionen US-Dollar ausgestattet ist.

Online-Satellitenturniere, bei denen Tickets für die 10.000 USD No-Limit Hold‘em-World Championship der World Series of Poker vergeben werden, gemeinhin bekannt als „The Main Event®“, werden ab 1. August ebenfalls auf WSOP.com und GGPoker stattfinden. „The Main Event“, das berühmteste Live-Poker-Ereignis der Welt, wird voraussichtlich am 4. November in Las Vegas im Rio All-Suite Hotel & Casino starten. Das Event wird seit 1970 jährlich ausgetragen und zieht Tausende Spieler aus mehr als 100 Ländern an, die Pokergeschichte mit jedem neuen Champion schreiben.

GGPoker wird im Verlauf dieses Jahres auch den WSOP Winter Online Super Circuit veranstalten – die Termine werden noch bekannt gegeben.

„Nach der Rekord-Serie im letzten Jahr liegt die Messlatte bereits sehr hoch, aber wir hoffen, sie dieses Jahr noch höher zu legen“, so Gregory Chochon, Director, World Series of Poker. „Eines unserer Ziele besteht darin, so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, Champions zu werden. Da wir wissen, dass noch nicht jeder reisen kann oder möchte, ist die Fortsetzung eines umfangreichen Onlineangebots an Armbändern im Jahr 2021 für uns unverzichtbar.“

Steve Preiss, Head of Poker Operations bei GGPoker, fügt an: „Als GGPoker und die WSOP im Jahr 2020 ihre Partnerschaft aufnahmen, wurden Weltrekorde gebrochen. Im Jahr 2021 werden wir unseren Kunden noch mehr bieten. Mit großen Turnieren, WSOP-Goldarmbändern und -ringen und einem Weg zum live stattfindenden WSOP Main Event im November wollen wir die Spieler mit unserem Angebot begeistern.“

Die vollständigen Einzelheiten zu allen Online-WSOP-Events werden in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlicht, einschließlich Turnierdaten, Buy-ins und andere wichtige Informationen.

Neue GGPoker-Spieler haben Anspruch auf den „Welcome Bonus“ des Pokerraums, können mit der „Honeymoon for Newcomers“-Promotion zusätzliche Prämien verdienen und automatisch dem GGPoker-Treueprogramm „Fish Buffet“ beitreten, bei dem regelmäßig Barpreise zu gewinnen sind.

Weitere Informationen über die WSOP Super Circuit Online Series erhalten Sie unter: https://en.ggpoker.com/tournaments/wsop-super-circuit-online-series/

Über GGPoker: GGPoker ist einer der weltweit führenden Online-Pokerräume mit globaler Spielergemeinde. Er bietet eine Reihe von innovativen Spielen und Funktionen wie das patentierte Rush & Cash Poker, All-In or Fold, Flip & Go, Spin & Gold, die integrierte Staking-Plattform, SnapCam-Videonachrichten, die Möglichkeit, die eigenen Hole-Karten kurz anzuheben, PokerCraft und Smart HUD, die ein faszinierendes Spielerlebnis bieten und Poker noch unterhaltsamer als je zuvor machen. Im Jahr 2020 richtete GGPoker mehrere WSOP-Turniere aus, darunter das WSOP Online-Hauptevent, das einen neuen Weltrekord aufstellte, und das WSOP 2020 Main Event. Im April 2021 veranstaltet GGPoker das GG Spring Festival mit einem garantierten Preisgeld von 150 Millionen US-Dollar.

Erfahren Sie mehr über GGPoker bei GGPoker.com und auf Facebook und Twitter.

Über die World Series of Poker: Die World Series of Poker® (WSOP) ist das größte, prestigeträchtigste und mit 3,29 Milliarden US-Dollar an ausgezahlten Gewinnen das profitabelste Poker-Spektakel der Welt. Zusätzlich wird das renommierte Goldarmband verliehen, das weltweit als Hauptpreis dieses Sports anerkannt ist. Die WSOP wurde 1970 ins Leben gerufen und ist mit einer breiten Palette an Turnieren in jeder wichtigen Poker-Kategorie das Poker-Turnier mit der längsten Geschichte weltweit. Im Jahr 2019 lockte das Event 187.298 Teilnehmer aus 118 verschiedenen Ländern an. Die Turniere im Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas waren mit mehr als 293 Millionen US-Dollar ausgelobt. Darüber hinaus hat die WSOP wegweisende Allianzen in den Bereichen Broadcasting, digitale Medien und Unternehmenssponsoring geschlossen und die Marke mit der Einführung der WSOP Europe im Jahr 2007, der WSOP Asia-Pacific im Jahr 2013 und der WSOP International Circuit Series im Jahr 2015 erfolgreich expandiert. Weitere Informationen zur World Series of Poker finden Sie unter www.wsop.com.

