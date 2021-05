Xcel Energy gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Energiekonzern Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, NYSE: XEL) wird seinen Aktionären am 20. Juli 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 45,75 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 15. Juni 2021. Im Februar 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Anhebung der Dividende um 6,4 Prozent.

Das Unternehmen schüttet somit, auf das Gesamtjahr hochgerechnet, 1,83 US-Dollar an seine Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 70,57 US-Dollar (Stand: 19. Mai 2021) 2,59 Prozent.

Xcel Energy ist ein Strom- und Erdgasanbieter mit Firmensitz in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota. Der Konzern ist 1909 gegründet worden. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 lag der operative Umsatz bei 3,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,81 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn betrug 362 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 295 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 5,85 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 38,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Mai 2021).

Redaktion MyDividends.de