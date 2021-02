Xiaomi: Chinesen dementieren Pläne für den Bau eines E-Autos – Aktie fällt zurück

Die Aktie von Xiaomi verliert heute etwas mehr als 5 Prozent. Grund ist eine Erklärung des chinesischen Technologie-Konzerns. Auf seiner Homepage hat Xiaomi am Sonntag bekannt gegeben, dass vorerst nicht geplant ist, in das Geschäft mit elektrischen Fahrzeugen einzusteigen. Vergangenen Freitag waren Gerüchte aufgekommen, dass Xiaomi plane einen eigenen E-Flitzer an den Start zu bringen.

# onvista Mahlzeit: Dax gibt noch nicht auf - Gamestop, Ehang, Allianz und wilde Gerüchte treiben Xiaomi in die Höhe

Dementi lässt die Aktie heute fallen

Die Chinesen beobachten die Entwicklung der elektrischen Fahrzeuge zwar sehr genau, planen aber vorerst nicht ein eigenes zu starten. Damit ist wieder etwas Fantasie aus der Aktie raus und einige Anleger ziehen heute etwas enttäuscht von dannen. Allerdings dürfte das Dementi der Chinesen die Aktie nur kurz belasten. Das Xiaomi sich nicht auf das Abenteuer Elektromobilität einlässt, dürfte eigentlich eine gute Entscheidung sein. Auch ohne E-Flitzer ist der Konzern gut aufgestellt und gewinnt vor allen Dingen im Bereich Smartphones immer mehr Marktanteile.

Langfristig orientierte Anleger sollten sich daher von dem heutigen Dementi verunsichern lassen. Die Aussichten für Xiaomi dürften weiterhin gut bleiben.

Von Markus Weingran

Foto: testing / shutterstock.com

