XILINX - Neben Micron heute ein Zugpferd im Chipsektor

Xilinx Inc. - WKN: 880135 - ISIN: US9839191015 - Kurs: 98,920 $ (NASDAQ)

Über die Quartalszahlen und den Chart von Micron berichtete heute bereits mein Kollege Bernd Senkowski. Seine Analyse können Sie hier noch einmal einsehen. Mit Xilinx überzeugte gestern sogar ein weiterer Chipkonzern. Das Management äußerte sich sehr positiv zum Geschäftsverlauf. So sei das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 trotz Corona besser als erwartet ausgefallen, vor allen Dingen auf der Umsatzseite. Erlöse von 720 bis 734 Mio. USD seien nun im Juni-Quartal erreichbar. Die Wall Street hatte hier nur mit 691 Mio. USD im Schnitt gerechnet. Auch das nächste Quartal dürfte ähnlich gut laufen. Hier lag der Analystenkonsens bei einem Umsatz von 708 Mio. USD, also ebenfalls unter der neu ausgegebene Spanne zwischen 720 und 734 Mio. USD. Den ausführlichen Bericht für das Juniquartal wird Xilinx am 30. Juli vorlegen.

Ich hatte die Xilinx-Aktie bereits mehrfach auf dem GodmodeTrader analysiert und trotz des heutigen Anstiegs ändert sich an der grundlegenden Aussage nichts: Xilinx ist seit dem Jahr 2019 ein Underperformer im Chipsektor. Das muss freilich nicht ewig so weitergehen, kann sich in den kommenden Monaten komplett drehen. Doch von einem prozyklischen mittelfristigen Kaufsignal ist der Wert noch ein ganzes Stück entfernt. Der Wochenchart zeigt klar auf, dass ein Abwärtstrend seit dem Jahr 2019 dominiert und das in einem Sektor, der in diesem Zeitraum eine Rekordmarke nach der anderen aufstellte. Sollte die Xilinx-Aktie aber per Wochenschlusskurs den Trend seit 2019 und das Zwischenhoch bei 103,74 USD hinter sich lassen, wäre die langfristige Trendumkehr aller Voraussicht nach geschafft.

Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre dann in Form des Sommerzwischenhochs 2019 bei 133 USD anzusetzen. Unterstützungen finden sich wiederum bei 87,98 und 80,64 USD. Sollte letztere Marke brechen, könnten wieder stürmischere Zeiten auf die Xilinx-Aktionäre zukommen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,16 2,91 3,31 Ergebnis je Aktie in USD 3,11 2,58 3,32 Gewinnwachstum -17,04 % 28,68 % KGV 32 38 30 KUV 7,6 8,3 7,3 PEG neg. 1,0 Dividende je Aktie in USD 1,48 1,52 1,52 Dividendenrendite 1,50 % 1,54 % 1,54 % *e = erwartet

Xilinx

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)