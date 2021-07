XPeng in Kürze im Hang Seng Composite Index vertreten

XPeng Inc. („XPeng“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: XPEV, HKEX: 9868.HK), ein führender chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen („EF“) wird am 20. Juli 2021 nach Börsenschluss in den Hang Seng Composite Index aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005977/de/

XPeng P7 in Hong Kong (Photo: Business Wire)

Die Hang Seng Indexes Company Limited gab am 8. Juli 2021 bekannt, dass XPeng Inc. die Anforderungen der Fast-Entry-Regel diverser Indizes erfüllt und nach Börsenschluss am 20. Juli 2021 in den Hang Seng Composite Index aufgenommen wird. Alle Änderungen treten am 21. Juli 2021 in Kraft.

Außerdem wird XPeng auch in den Hang Seng Composite Industry Index - Consumer Discretionary sowie in den Hang Seng Composite LargeCap Index, den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und den Hang Seng Consumer Goods & Services Index aufgenommen.

Die Aktien des Unternehmens werden seit dem 7. Juli 2021 unter dem Börsenkürzel „9868“ im Hauptsegment der Hongkonger Börse (The Stock Exchange of Hong Kong Limited, HKEX) gehandelt. Die an der HKEX notierten Aktien von XPeng sind künftig vollumfänglich fungibel mit den an der New Yorker Börse (NYSE) notierten American Depositary Shares des Unternehmens.

Die Notierung von XPeng an der HKEX ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und den Elektrofahrzeugsektor. XPeng ist jetzt der weltweit erste Anbieter von intelligenten EF, der an der NYSE und der HKEX, zwei der weltweit führenden Börsen, vertreten ist. Dies ist das erste Dual-Primary Listing eines chinesischen Unternehmens an der HKEX seit Juli 2018.

„Als vorrangiges Unternehmen in der Branche für intelligente EF in China freuen wir uns sehr, künftig im Hang Seng Composite Index vertreten zu sein“, erklärte Dr. Brian Gu, XPeng Vice Chairman und President. „Die Aufnahme in den Hang Seng Composite Index und der Status des Primärlistings in Hongkong sind die Hauptanforderungen für das Stock-Connect-Programm.“

Mit dem Dual-Primary Listing erweitert das Unternehmen nicht nur seinen Kapitalzugang durch die Diversifizierung seiner Anlegerschaft, sondern damit wird auch ein langfristiges strategisches Ziel verwirklicht, nämlich die Notierung in seiner Heimatregion mit direktem Zugang zu in China ansässigen Investoren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Kunden von XPeng gehören. Das Stock-Connect-Programm ist das wichtigste Programm für gegenseitigen Marktzugang, das die Aktienmärkte von Hongkong und der VR China miteinander verbindet.

„Wir werden uns auf unseren strategischen Fahrplan konzentrieren, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und die Wertschöpfung für die Aktionäre auf lange Sicht zu maximieren“, ergänzte Dr. Gu.

Über XPeng Inc.

XPeng ist ein führendes chinesisches Unternehmen, das intelligente Elektrofahrzeuge konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, die die große und wachsende Basis technologiebegeisterter Nutzer der chinesischen Mittelschicht ansprechen. Die Mission von XPeng lautet, den Übergang zu intelligenten Elektrofahrzeugen durch den Einsatz von Technologie und Daten voranzutreiben und so das künftige Mobilitätserlebnis seiner Kunden zu optimieren. Zur Optimierung dieses Mobilitätserlebnisses entwickelt XPeng seine autonome Full-Stack-Fahrtechnologie, ein intelligentes Onboard-Betriebssystem sowie zentrale Fahrzeugsysteme, einschließlich des Antriebsstrangs und der Elektrifizierungs-/Elektronikarchitektur, im eigenen Haus. XPeng hat seinen Hauptsitz in Guangzhou (China) und unterhält Niederlassungen in Beijing, Schanghai, im Silicon Valley und in San Diego. Die intelligenten EF des Unternehmens werden in Zhaoqing und Zhengzhou in den Provinzen Guangdong bzw. Henan gefertigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.xiaopeng.com.

