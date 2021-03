Yellen verteidigt Corona-Hilfen - "Sehr starke wirtschaftliche Erholung"

Washington (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen sieht in dem billionenschweren Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden einen wichtigen Beitrag zur konjunkturellen Erholung.

"Dies ist eine Gesetzesvorlage, die den Amerikanern wirklich die Erleichterung verschafft, die sie brauchen, um die Pandemie hinter sich zu lassen", sagte die frühere Notenbankpräsidentin am Montag dem Sender MSNBC. Das 1,9 Billionen Dollar große Paket sei der Kraftstoff für "eine sehr starke wirtschaftliche Erholung". Allerdings würden dadurch nicht alle Probleme der Vergangenheit gelöst. Sollten durch die Finanzspritze ein Inflationsdruck entstehen, habe man die notwendigen Instrumente dafür, um dem zu begegnen.

Das Corona-Hilfspaket hatte am Samstag eine weitere Hürde genommen. Der Senat stimmte nach stundenlanger Debatte für eine abgeänderte Version des Entwurfs. Da sich die Vorlage vor der ursprünglichen des Repräsentantenhauses unterscheidet, muss sich diese Kongress-Kammer erneut mit dem Paket beschäftigen. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, der Demokrat Steny Hoyer, kündigte für diesen Dienstag die Abstimmung darüber an. Biden hat signalisiert, die im Senat ausgehandelten Kompromisse zu billigen. Die Debatte wird an den Märkten mit Spannung verfolgt: Investoren erhoffen sich von dem Hilfspaket einen Schub für die US-Konjunktur.