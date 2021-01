YOUDAO - E-Learning-Aktie mit Kaufsignal

Youdao ist im Bereich des E-Learnings tätig und bietet verschiedenen Online-Tools und Apps wie Wörterbücher, Übersetzer, Mathematik- und Lesehilfen sowie kostenfreie und kostenpflichtige Online-Kurse für Kinder und Erwachsene an. Daneben vertreibt das Unternehmen auch sogenannte "Smart Devices" wie z.B. Übersetzungsgeräte und Wörterbuch- bzw. Übersetzungsstifte. Spätestens mit dem Beginn der Coronavirus-Krise rücken E-Learning und Online-Unterricht immer mehr in den Fokus der Menschen und könnten Schule und Studium für in naher Zukunft nachhaltig verändern. Die Youdao-Aktie konnte sich seit dem Börsengang an der New Yorker Börse Ende 2019 im Wert beinahe vervierfachen.

Bodenbildung gelungen

Nach dem starken Aufwärtstrend bis auf 47,70 USD im August kam es zu stärkeren Gewinnmitnahmen, der Wert halbierte sich bis Mitte September. Seitdem pendelte sich das Papier seitwärts ein, am Freitag gelang der Ausbruch aus der Seitwärtsrange. Damit wurde ein Doppelboden vollendet, womit die Korrektur seit dem Allzeithoch enden könnte. Eine neue Aufwärtsbewegung bis 47,70 und später rund 70 USD könnte direkt oder nach Kursrücksetzern bis 32 - 34 USD starten.

Kritischer wird es erst wieder bei einem signifikanten Rückfall unter 28,50 USD. Dann entstehen kleine Verkaufssignale für eine weitere Abwärtsbewegung zur Unterkante der alten Seitwärtsrange bei rund 23 USD.

Youdao Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)