Zahl der Todesopfer nach Gebäudeeinsturz in Florida steigt auf 28

Surfside (Reuters) - Nach dem kontrollierten Abriss des in Miami zuvor teilweise eingestürzten Hochhauses, sind vier weitere Opfer geborgen worden.

Die Zahl der Toten steige somit auf 28, wie die Behörden am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz bekanntgaben. 117 Menschen gelten weiterhin als vermisst. "Das Such- und Rettungsteam war in der Lage, nach dem Abriss des Gebäudes den zuvor eingestürzten Teil komplett zu durchsuchen", sagte Miami-Dade County Bürgermeisterin Daniella Levine Cava gegenüber Reportern. Die Ermittler haben bisher nicht feststellen können, was den 40 Jahre alten Wohnkomplex zum Einsturz gebracht hat. Ein Ingenieurbericht aus dem Jahr 2018 stellte strukturelle Mängel fest, die nun im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen.