Zalando-Aktie: 118 Euro bis Jahresende?

Die Zalando-Aktie besitzt ein neues Kursziel: Goldman Sachs spricht davon, dass der deutsche E-Commerce-Akteur auf 118 Euro klettern soll. Kurzfristig und in zwölf Monaten oder ca. bis zum Jahresende wäre das natürlich eine absolut steile Performance.

Auf einem aktuellen Aktienkurs von 68,44 Euro hieße das, dass die Anteilsscheine rund 72,4 % an Wert dazugewinnen müssten. Aber auch, dass sie über ihre bisherige Bestmarke von 105,90 Euro hinaus klettern. Kaum verwunderlich, dass die Zalando-Aktie bei den Goldmännern auf der Conviction Buy List steht.

Kursziele sind immer eine heikle Angelegenheit. Sie sind selten genau und spiegeln nur eine Sichtweise wider. Fest steht jedenfalls: Um das zu erreichen, muss eine Menge passieren. Es benötigt nicht nur Impulse, sondern auch eine starke operative Entwicklung. Die das Management jedoch vielleicht liefern kann.

Zalando -Aktie: Das wäre für mich für 118 Euro nötig

Damit die Zalando-Aktie auch nur annähernd auf 118 Euro steigen kann, muss es eine Menge geben, was es zuletzt nicht gab. Vielleicht einen Stimmungswechsel, ausgelöst von soliden Zahlen. Zum dritten Quartal hat das Management jedenfalls die Erwartungshaltung ein wenig gedämpft. Das lag zum einen an dem langsameren Umsatzwachstum mit 23 % auf 2,23 Mrd. Euro. Aber auch am Verlust je Aktie, der 3 Eurocent betrug.

Vielleicht ist das vierte Quartal ebenfalls von einem langsameren Wachstum geprägt. Im Vorweihnachtsgeschäft und aufgrund der vermehrt zunehmenden Pandemielage ist es jedoch auch möglich, dass es eine Überraschung gibt. Wenn nicht beim Umsatz, dann womöglich beim Ergebnis. Ein Verlust von 3 Cent je Aktie ist zuletzt ein Abtauchen in rote Ergebniszahlen gewesen. Profitabilität hat der E-Commerce-Akteur eigentlich erreicht.

Für ein Kursziel von 118 Euro müsste das Management der Zalando-Aktie für mich daher baldig zeigen, dass das Umsatzwachstum zumindest anhält. Wachstumsraten von über 20 % sollten auch auf dem Post-Pandemie-Level bestehen bleiben. Aber es benötigt dafür auch vermehrt ein profitables Wachstum. Ob das so bald möglich ist? Die Prognose für das neue Geschäftsjahr 2022 zum Zahlenwerk für das vierte Quartal dürfte jedenfalls ein wichtiger Gradmesser dafür sein, wie erfolgreich das Börsenjahr 2022 wirklich wird.

Nicht unrealistisch, aber ambitioniert

Ein Kursziel bei der Zalando-Aktie von 118 Euro ist daher gewiss nicht unrealistisch. Die Aktie besaß bereits ein Rekordhoch von 105,90 Euro. Wenn sich der Wind wieder vermehrt in Richtung Tech- und Wachstumsaktien dreht und die kommenden Zahlen nicht floppen, so ist das durchaus eine plausible These. Aber: Das Momentum muss sich nicht nur drehen, sondern auch die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2022 erfüllt werden. Oder vielleicht ein Quäntchen darüber hinaus.

Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit unter 1,6 ist jedenfalls eine vergleichsweise moderate Basis. Aber bei der Zalando-Aktie sollten in Zukunft auch das Gewinnwachstum und das Skalieren eine wichtigere Rolle spielen. Nur auf den Umsatz beziehungsweise die langfristige Prognose mit einem Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro bis 2025 zu blicken, reicht nicht. Diese Informationen dürften zur Genüge eingepreist sein.

