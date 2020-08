Zalando-Aktie auf Rekordstand nach Zahlen

Zalando - Der Modekonzern hatte am Anfang der Corona-Krise Probleme bei den Einnahmen. Doch dann lief das Geschäft. Der Online-Mode-Händler verdient in der Krisenzeit mehr. Die Anleger freut es, die Aktie macht ein neues Rekordhoch. Welche Möglichkeiten es jetzt im Bereich der Zertifikate gibt, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell mit David Hartmann von Vontobel.

Zugehörige Wertpapiere: DE000ZAL1111