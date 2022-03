Zalando-Aktie: Buy the Dip?

Die Zalando-Aktie korrigierte am Dienstag dieser Woche und zum Monatsanfang ordentlich. Das Minus betrug zum Handelsende rund 9,6 %. Allerdings ist weder der Ukraine-Konflikt noch der Sell-Off bei Wachstumsaktien dafür verantwortlich. Nein, sondern die Quartalsberichtssaison.

Das Management der Zalando-Aktie legte Zahlen vor, die solide und im Rahmen der Erwartungen waren. Wo es drückte, war jedoch die Prognose für das neue Geschäftsjahr 2022.

Zeit, opportunistisch zu handeln und jetzt günstig diese Aktie einzusammeln? Riskieren wir einen Blick auf den Schuh, der drückt. Sowie das Gesamtpaket, das noch immer eine Chance darstellt.

Zalando -Aktie: Die zwei Probleme

Bei der Zalando-Aktie ist es zunächst die offensichtlich schwächere Prognose für das Geschäftsjahr 2022, die die Investoren verunsicherte. Zwar schaffte es der Umsatz erstmals, die Marke von 10 Mrd. Euro in einem einzelnen Jahr hinter sich zu lassen. Das war ohne Zweifel ein starkes Wachstum in 2021. Aber mit einer Wachstumsspanne zwischen 12 und 19 % in 2022 gewinnt der E-Commerce-Akteur offensichtlich keinen Blumentopf.

Die zweite Baustelle, die für mich nach dem Jahr 2021 auch in Zukunft mehr Aufmerksamkeit verdient, ist zudem das Nettoergebnis. Mit rund 234 Mio. Euro liegt der Modeversandhändler im gesamten letzten Geschäftsjahr und trotz eines soliden Wachstums lediglich marginal über dem Vorjahreswert. Gewinnwachstum ist ein entscheidender Schlüssel für die Zukunft. Irgendwann geht es um die Profitabilität.

Verzeihbare Fehler bei der Zalando-Aktie? Ohne Zweifel ja. Denn trotz dieser beiden Baustellen dürfen wir das große Ganze nicht übersehen, das wir weiterhin wie folgt beschreiben können:

Wachsendes Ökosystem im E-Commerce

Die Zalando-Aktie verbrieft ein wachsendes Ökosystem im E-Commerce. Mit 48,5 Mio. Nutzern ist die Basis sehr stabil. Über 2,2 Mrd. Site Visits zeigen, dass die Fashion-Plattform immer mehr zur Anlaufstelle Nummer Eins wird. Außerdem bestellen die Kunden im Durchschnitt über fünf Mal pro Jahr, was ebenfalls eine starke Bindung zeigt.

Dieses wachsende Ökosystem gibt es im Moment für eine Marktkapitalisierung in Höhe von knapp unter 14 Mrd. Euro und damit für ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1,4. Das ist für einen führenden Fashion-Onlinehändler vergleichsweise wenig, der sein Warenvolumen bis zum Jahr 2024 auf 30 Mrd. Euro steigern möchte.

Jetzt den Dip bei der Zalando-Aktie zu kaufen kann langfristig orientiert ein cleverer Schritt sein. Immerhin gibt es Wachstum, eine mittelfristige Vision und langfristig das Ziel, die führende Plattform im Fashion-Segment zu bleiben. Die Bewertung ist preiswert und wenn Gewinnwachstum früher oder später dazukommt, dann dürfte die Aktie vor einer Neubewertung stehen. Die Wachstumstreiber sind jedenfalls alles andere als ausgereizt, auch wenn es nach der Pandemie eine Verlangsamung geben sollte.

