ZALANDO - Aktie erreicht Erholungsziel

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 89,500 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von heute vor zwei Wochen ("ZALANDO - Kurzfristig ist der Weg frei") sollte die Aktie des Online-Händlers in den "Bereich 91,00 EUR bis 93,00 EUR" ansteigen. Dies trat so ein, das gestrige Tageshoch lag bei 93,42 EUR. Wie geht`s nun weiter?

Die Käufer schwächeln wenig überraschend

Der Zielbereich auf der Oberseite wurde komplett abgearbeitet, allerdings schwächelt die Aktie und bildete gestern eine negativ zu interpretierende Tageskerze aus. Diese Schwäche im Zielbereich kommt nicht überraschend!

So lange das gestrige Tageshoch nicht wieder überboten wird per Tagesschluss ist nun der Weg des geringsten Widerstands wieder südwärts in den Bereich 81 bis 83 EUR, potenziell deutlich tiefer - nach der avisierten Zwischenerholung könnte hier nun die nächste Impulswelle gen Süden hin anstehen.

Zalando Aktie Chartanalyse Tageschart

