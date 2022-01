ZALANDO - Bären machen Druck

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 71,560 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie markierte am 07. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 105,90 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung.

Am 12. Oktober setzte er erstmals auf der Unterstützung bei 73,82 EUR auf. Anschließend kam es zu einem Bodenbildungsversuch, der aber missglückte. Am 13. Dezember kam es zum Bruch dieser Unterstützung. Nach einem Tief bei 67,28 EUR erholte sich die Aktie an diese Marke. Seit gestern scheint sie daran abzuprallen.

Neue Verkaufswelle?

Die Zalando-Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer gefährlichen Lage. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen stärker unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 50,34-48,31 EUR ist aktuell sogar möglich. Eine Bestätigung dieses bärischen Szenarios ergäbe sich mit einem Rückfall unter 67,28 EUR.

Eine leichte Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einem Anstieg über 73,82 EUR. Eine größere Kaufsignal ist weit weg. Dafür müsste die Aktie aktuell über 87,36 EUR ausbrechen.

Fazit: Die Bären haben aktuell klare Vorteile. Die nächsten Wochen könnte bitter für die Aktionäre werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)