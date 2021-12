Zalando erweitert Vorstand und ernennt neue Finanzchefin

Berlin (Reuters) - Europas größter Online-Modehändler Zalando erweitert seinen Vorstand.

Finanzvorstand David Schröder sei künftig für das operative Geschäft (COO) zuständig, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Zur neuen Finanzchefin werde Sandra Dembeck ernannt, die vom britischen Caterer Compass Group zu den Berlinern stößt. Damit holt Zalando nach Personalchefin Astrid Arndt die zweite Frau in den dann sechsköpfigen Vorstand. Die Änderungen sollen zum 1. März in Kraft treten.

"Wir sind davon überzeugt, dass dieses Team die Wachstumsambitionen des Unternehmens vorantreiben wird", sagte Aufsichtsratschefin Cristina Stenbeck. Zalando hat sich zum Ziel gesetzt, das Bruttowarenvolumen (GMV) - den Wert aller verkauften Waren - bis 2025 auf 30 Milliarden Euro zu steigen. Das entspricht in etwa einer Verdreifachung zum vergangenen Jahr, als es zu 10,7 Milliarden Euro gereicht hatte. Dieser Wert soll in diesem Jahr um maximal 36 Prozent auf dann rund 14,5 Milliarden Euro klettern. David Schröder, der seit 2010 bei Zalando arbeitet und seit zwei Jahren im Vorstand ist, verantwortet bereits jetzt den Aufbau und die Erweiterung des Logistiknetzwerks. Künftig soll er sich ausschließlich darum wie auch um die Erschließung neuer Bezahlösungen, Wachstumschancen sowie um das Plattformgeschäft kümmern. Konkurrenten wie Next hatten zuletzt vor Lieferengpässen gewarnt.

Zalando gehört wie Asos und Boohoo aus Großbritannien sowie der rasant wachsende Konkurrent About You aus Hamburg zu den Profiteuren der Corona-Krise, in der viele Menschen angesichts geschlossener Läden und Abstandsvorgaben damit begannen, online Kleidung und Kosmetik einzukaufen. Zalando zählt inzwischen mehr als 46 Millionen Kunden in 23 Ländern und ist seit Sommer Mitglied im deutschen Leitindex Dax.