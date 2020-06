ZALANDO - Kinnevik macht erneut Kasse

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 58,320 € (XETRA)

Der schwedische Großaktionär von Zalando, Kinnevik, hat die Kursverdopplung der Aktie innerhalb weniger Monate genutzt, um erneut Kasse zu machen. Für 645 Mio. EUR platzierte Kinnevik Anteilscheine zu einem Preis von etwas mehr als 57 EUR am Markt, aufgrund der hohen Nachfrage sogar mehr, als ursprünglich geplant. Auch nach der Platzierung bleibt Kinnevik mit 21,3 % immer noch der größte Aktionär von Zalando. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Baillie Gifford mit einem Anteil von 11,68 % und Anders Hoch Povlsen, der gut 10 % der Aktien hält. An Bord sind zudem die Allianz und, wenig überraschend auch hier, Blackrock.

Quelle: Guidants

Interessant: Nach diesem und auch den Verkäufen zuvor hat Kinnevik inzwischen seinen Einsatz bei Zalando inzwischen komplett herausgenommen. Das, was nun im Unternehmen steckt, ist folglich reiner Gewinn des damaligen Investments. In Tradersprache könnte man nun also von einem "Free Trade" sprechen. In den kommenden drei Monaten will Kinnevik zudem keine weiteren Anteile verkaufen. Bereits im September 2019 hatten die Schweden 13 Mio. Zalando-Aktien für damals 42,50 EUR das Stück veräußert. Die Marktkapitalisierung von Zalando beläuft sich inzwischen auf 14,75 Mrd. EUR.

Angesichts dieser astronomischen Bewertung scheint der Anteilsverkauf absolut nachvollziehbar. Bei Zalando bezahlt der Markt aufgrund des Markennamens aktuell einen gehörigen Aufschlag. Die Bewertung ist, selbst wenn die Analystengewinnziele eines Gewinns von 1,35 bzw. 1,82 EUR je Aktie in den Jahren 2023 und 2024 erreicht werden, mit KGVs von 44 und 32 hoch.

Konsolidierung geht in die Verlängerung

Aus technischer Sicht konsolidiert die Zalando-Aktie ausgehend vom Rekordhoch bei 66,02 EUR. Belastbare Unterstützungen sind zunächst Mangelware. Erst in Form des EMA50 und darunter in Form eines Zwischentiefs bei 51,98 EUR warten die ersten Supports. Als wirklich starken Unterstützungsbereich kann man die Zone um 50 EUR nennen, deren Überwinden im Mai per Break-away-Gap auch ein starkes Kaufsignal ausgelöst hatte. Dort könnten sich beispielsweise Abstaubermanöver anbieten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 6,48 7,40 8,76 Ergebnis je Aktie in EUR 0,39 0,16 0,54 Gewinnwachstum -58,97 % 237,50 % KGV 149 364 108 KUV 2,3 2,0 1,7 PEG neg. 0,5 *e = erwartet

Zalando-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)