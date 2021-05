Zalando-Konkurrent About You strebt an die Frankfurter Börse

Berlin (Reuters) - Der Online-Modehändler About You will noch im zweiten Quartal an die Börse in Frankfurt gehen. Es werde ein Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro Millionen aus der Platzierung neuer Aktien angepeilt, kündigte die Otto-Tochter am Donnerstag an. Der Großteil solle in die Internationalisierung des Konzerns fließen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Ende Februar hatte der Zalando-Konkurrent seine Erlöse um 57 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro gesteigert und damit erstmals die Umsatzmilliarde geknackt.

