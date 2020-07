ZEAL NETWORKS - Bullen machen weiter Druck

Zeal Network SE - WKN: ZEAL24 - ISIN: DE000ZEAL241 - Kurs: 36,500 € (XETRA)

Die avisierte Konsolidierung nach der jüngsten Betrachtung ("ZEAL NETWORKS - Durststrecke beendet") beschränkte sich auf einen seitwärts gerichteten Trendkanal (Bullenflagge) - in den vergangenen drei Tagen zog die Aktie schon wieder deutlich an und legte über 10 % zu.

Die Käufer machen Nägel mit Köpfen

Die nächsten Ziele auf der Oberseite liegen im Bereich 38,63 EUR. Dort ist noch ein offenes Gap zu schließen. Gewinnmitnahmen in diesem Bereich wären im Angesicht der monströsen Rally zuletzt keine große Überraschung.

Darüber rückt sofort der Bereich 40 bis 42 EUR auf die Tagesordnung der Händler.

Unter den EMA50 im Tageschart sollte die Aktie nun allerdings nicht mehr abrutschen, in dem Falle wäre das aktuell weiterhin sehr bullische Momentum erst einmal Geschichte. Danach sieht es aber aktuell nicht aus: Die Bullen walzen aktuell alles nieder was sich ihnen in den Weg stellt.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Zeal Networks Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)