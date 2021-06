Zeit & Geld sparen: 3 clevere Wege

Möchtest du Zeit und Geld sparen beim Investieren? Ein ziemlich cleverer Ansatz von dir. Immerhin sind beides Güter, die auch als Investor überaus begrenzt sind und mit denen man besser gut wirtschaften sollte.

Es gibt durchaus Wege, wie man auch als Foolisher Investor Zeit und Geld sparen kann. Und das, ohne qualitative Einbußen beim Investieren hinnehmen zu müssen. Riskieren wir heute daher einen Blick auf drei mögliche Optionen. Sowie darauf, wo genau die Vorteile bei diesen Ansätzen liegen.

Zeit & Geld sparen: ETFs & Indexfonds

Ein erster und womöglich der bekannteste Weg, um Zeit und Geld zu sparen, sind ETFs und Indexfonds. Als Investor mit einem solchen Ansatz investiert man schließlich in einen breiten Markt. Eine einzelne Aktienauswahl wird dadurch unnötig. Das ist ein Ansatz, der definitiv wenig aufwendig ist und trotzdem über längere Zeiträume hinweg eine solide Rendite abwerfen dürfte.

Allerdings kann man neben der Zeit auch Geld sparen. Wer als Foolisher Investor auf Indexfonds bei ETFs setzt, der bezahlt bloß wenige Gebühren. Auch das Investieren selbst ist häufig kostenlos, wenn man mithilfe von Sparplänen investiert. Foolishe Investoren können daher durchaus über diese Option nachdenken, wenn sie bei diesen beiden wichtigen Gütern Einsparungen vornehmen und trotzdem über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg erfolgreich investieren wollen.

Zeit & Geld sparen: Automatisiert investieren

Eine zweite Möglichkeit, um Zeit und Geld zu sparen, ist für mich das automatisierte Investieren. Wer als Investor mit einem solchen Ansatz vorgeht, der muss nicht ständig überlegen, wie viel Einsatz man in jedem Monat investieren möchte. Oder auch, in welche Aktie man investiert. Das spart jede Menge Zeit durch die Automatisierung.

Allerdings ist das nicht der einzige Vorteil. Wer automatisiert investiert, der kann auch Geld sparen. Hier sind wir beispielsweise wieder beim Thema ETFs und Indexfonds. Mithilfe von kostengünstigen und teilweise kostenlosen Sparplänen ist auch der monetäre Vorteil durchaus gegeben. Ein Faktor, den man als Foolisher Investor ruhig zweimal betonen darf.

Direkt beim Gehaltseingang fixen Betrag wegpacken

Zu guter Letzt kann es außerdem Zeit und Geld sparen, wenn man direkt beim Gehaltseingang einen fixen Betrag beiseitelegt. Natürlich ist das eine sehr offensichtliche Variante, wie man ein Vermögen beiseitelegt. Allerdings sollte man als Investor auch die zeitliche Komponente nicht außen vor lassen.

Das Sparen selbst ist auch eine Wissenschaft. So kann man beispielsweise mithilfe von Haushaltsbüchern, Budgets und anderen Dingen weitere Einsparpotenziale identifizieren. Ohne Zweifel: Das sind clevere Hilfsmittel. Wer darauf allerdings keine Lust hat, der kann schlicht und einfach jeden Monat den Anteil beim Gehaltseingang beiseitelegen, den man im Leben gewiss nicht benötigt. Das spart wiederum Zeit und gleichzeitig natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Geld.

Mehr ist natürlich immer möglich. Manchmal ist dieses gewisse Mehr jedoch mit Aufwand verbunden, auf den man als Foolisher Investor keine Lust hat.

Der Artikel Zeit & Geld sparen: 3 clevere Wege ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

