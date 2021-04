Zeitung - Nawalny wird in medizinischer Einrichtung behandelt

Moskau (Reuters) - Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny befindet sich einem Medienbericht zufolge in medizinischer Behandlung.

Der 44-Jährige sei in eine entsprechende Einrichtung gebracht worden, berichtete die Zeitung "Iswestija" am Montagabend. Dort werde er wegen möglicher Atemwegsprobleme behandelt und auf das Corona-Virus getestet.

Nawalny hatte zuvor erklärt, er habe eine erhöhte Körpertemperatur und schlimmen Husten. Drei der 15 Insassen seiner Gefängniszelle seien in einer Klinik wegen Tuberkulose behandelt worden. Staatliche Medien hatten ihm vorgeworfen, Probleme nur vorzutäuschen, um weiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Nawalny hat dies zurückgewiesen.

Der 44-Jährige ist nach eigener Darstellung aus Protest gegen unzureichende medizinische Versorgung im Hungerstreik. Er klagte zuletzt auch über Schmerzen im Rücken und in den Beinen und forderte eine angemessene medizinische Versorgung durch einen Arzt seiner Wahl, was ihm aber verwehrt werde.

Nawalny gilt als einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei der Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde er festgenommen und zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dies wurde international scharf kritisiert, die EU und die USA haben zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Nawalny macht Putin persönlich für den Giftanschlag verantwortlich. Putin und die Regierung weisen eine Beteiligung zurück. Nawalny befindet sich derzeit in einer Haftanstalt 100 Kilometer östlich von Moskau.