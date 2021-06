Zeitung - Österreichischer Investor Wolf übernimmt MAN-Werk in Steyr

Wien (Reuters) - Im Streit um die Schließung des MAN-Werks im österreichischen Steyr wurde einem Medienbericht zufolge eine Einigung erzielt.

Der Investor Siegfried Wolf habe die Bedingungen nachgebessert und übernehme den Standort, schreibt die Tageszeitung "Oberösterreichische Nachrichten" am Donnerstag auf ihrer Internetseite. Bei MAN Steyr war vorerst niemand erreichbar.

Wolf übernehme 1250 Mitarbeiter und alle 160 Lehrlinge. 150 weitere Arbeitsplätze sollen über eine Arbeitsstiftung mit Forschungshintergrund gesichert werden, so die Zeitung. Für 133 Leute gebe es eine Altersteilzeitlösung. Laut dem Bericht will MAN in einer Aufsichtsratsitzung heute den formalen Beschluss zum Verkauf fassen.

Die zur VW-Nutzfahrzeugholding Traton gehörende MAN hielt bislang an der geplanten Schließung ihres Werks in Steyr fest.