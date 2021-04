Zementkonzern LafargeHolcim legt die Messlatte für 2021 höher

Zürich (Reuters) - Der Zementriese LafargeHolcim ist so gut in das Geschäftsjahr gestartet wie nie zuvor.

Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) kletterte im abgelaufenen Quartal um 131 Prozent auf den Rekordwert von 528 Millionen Franken, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte. Der Umsatz des Weltmarktführers stieg um 7,4 Prozent auf 5,36 Milliarden Franken. Vor einem Jahr hatten die Auswirkungen der Coronavirus-Krise den Konzern gebremst. LafargeHolcim hob den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 an und erwartet nun ein Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses von mindestens zehn Prozent. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg um mindestens sieben Prozent in Aussicht gestellt.

Vor einer Woche hatte der Rivale HeidelbergCement für das erste Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Ergebnissprung auf 223 Millionen Euro bekannt gegeben.