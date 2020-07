Zertifikate Aktuell - Tech-Werte im Höhenrausch

Tech-Werte haben sich in der Corona-Zeit am besten geschlagen. Viele waren/sind im Homeoffice auch auf technologische Lösungen angewiesen. Doch ist der Hype um die Tech-Werte gerechtfertigt und wie kann man bei oft sehr hoch bewerteten Unternehmen mit Zertifikaten profitieren? Das erfahren Sie in dieser Sendung Zertifikate Aktuell mit Anouch Wilhelms von der Société Generale

