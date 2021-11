Zillow, TFO & JD.com: Aktien, die ich im November verkauft habe

Die Aktien von Zillow, Tanger Factory Outlet Centers und JD.com besitzen eine Gemeinsamkeit: Ich habe sie verkauft. Mal ganz, mal teilweise. Doch immerhin ist der November insgesamt ein Zeitraum gewesen, in dem ich bei diesen drei Aktien auf der Verkaufsseite gewesen bin.

Das macht mich bei diesen drei Aktien zugegebenermaßen nicht zu einem Buy-and-Hold-Investor. Zillow, Tanger Factory Outlet Centers und JD.com gehörten jedoch zu einem Kreis, bei dem ich zum Jahresende quasi einen Winterputz mache. Warum ich die Aktien verkauft habe? Gute Frage! Das soll uns jetzt noch ein wenig weiter beschäftigen.

Zillow : Meine Investitionsthese ist dahin

Um es bei der Zillow-Aktie zunächst einmal kurz zu machen: Hier ist der Grund für meinen Verkauf relativ simpel. Meine Investitionsthese ist nämlich dahin. Mit dem Verlassen des iBuying-Marktes nach der Bekanntgabe der frischen Quartalszahlen ist ein wesentlicher Aspekt meiner Investitionsthese zerstört. Natürlich kann das Unternehmen weiterhin ein wertvoller Partner für Makler und bei Immobiliendienstleistungen sein. Das war jedoch nicht meine Investitionsthese.

Erschwerend kamen für mich Managementprobleme dazu. Die Verantwortlichen von Zillow haben im iBuying augenscheinlich auf Quantität um jeden Preis gesetzt. Quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Das wiederum bezahlen wir Investoren, indem dieser Ansatz nicht nur nicht aufgeht. Nein, sondern bei der Restrukturierung und der Auflösung dieses iBuying-Segments ein Teil des Portfolios voraussichtlich unter dem Kaufwert verkauft werden muss.

Insofern ist mein Vertrauen zerrüttet und meine Investitionsthese nicht mehr vorhanden. Was gäbe es da Naheliegenderes, als die Aktien zu verkaufen? Für mich wenig, deshalb ist diese Position im November aus meinem Depot geflogen.

TFO: Keine Dividende, nicht mehr meine These

Bei Tanger Factory Outlet Centers ist meine Investitionsthese wiederum ähnlich nachhaltig zerstört. Im Endeffekt ist die Aktie von vorne herein eigentlich eher Mittelmaß gewesen. Einkaufscentren in einem REIT: Das ist kein klassischer Wachstumsmarkt, sondern eher ein Value-Ansatz gewesen. Für eine damals adelige Dividendenhistorie und fast 10 % Dividendenrendite dachte ich mir: Was kann schiefgehen?

Natürlich konnte ich COVID-19 und die Pandemie nicht riechen. Trotzdem hat gerade dieser Zeitraum meine Investitionsthese auf Basis der starken Dividende zerstört. Ganz einfach, indem die Dividende kurzerhand gekürzt worden ist und sich noch immer nicht wieder auf dem ursprünglichen Niveau befindet.

Bei Tanger Factory Outlet Centers habe ich im November ca. die Hälfte meines noch gehaltenen Aktienpakets aufgelöst. Aber auch der restliche Aktienberg dürfte in den kommenden Wochen oder Monaten noch aus meinem Depot fliegen.

JD.com : Klasse Unternehmen! Im falschen Markt …

Dass ich meine Aktien von JD.com jetzt in Gänze veräußert habe, finde ich eigentlich sehr schade. Grundsätzlich bin ich von dem dynamischen Tech-Akteur im Reich der Mitte unternehmensorientiert überzeugt. E-Commerce, digitales Bezahlen, E-Health: Was will man mehr für ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1? Das Unternehmen ist gewiss nicht das Problem.

Nein, es ist der Markt. Im Reich der Mitte gefällt mir die Investitionsthese ebenfalls nicht. Ganz ehrlich: Ich sehe nicht, wo der Markt oder das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren ist. Ob der Markt stärker reguliert wird oder nicht. Deshalb ist mir eine Investition jetzt zu unsicher.

Die Quintessenz? Meine Aktien von JD.com sind in Gänze aus meinem Depot geflogen. Ganz ehrlich: Das tut mir unternehmensorientiert fast schon weh. Aber es gibt glücklicherweise Peers oder ähnlich gute Unternehmen in weniger kriselnden Märkten.

