ZOOPLUS - Die Aktie schaltet in den Rallymodus

zooplus AG - WKN: 511170 - ISIN: DE0005111702 - Kurs: 188,000 € (XETRA)

Anfang Dezember setzte die Aktie im Zuge einer Zwischenkorrektur am EMA50 auf, wo antizyklische Longchancen in der Analyse ZOOPLUS - Die Stimmung kippt beschrieben wurden. Seitdem spult die Aktie das Idealszenario ab: Nach einem Anstieg auf neue Jahreshochs konsolidierte die Aktie ab Ende Dezember nochmals, um jetzt mit Schwung den flachen Aufwärtstrendkanal seit September nach oben hin zu durchbrechen. Damit beendet die Aktie die seit dem Sommer andauernde Seitwärtsphase und schaltet wieder in den Trendmodus.

Mission: Allzeithoch

Das nächste Ziel auf dem Kurszettel ist das Allzeithoch bei 200,15 EUR. In dessen Bereich wären dann nochmals Zwischenkorrekturen möglich - unterhalb oder erst oberhalb davon. Letztlich sollte der Rallyschub die Aktie dann weiter in Richtung 220 - 230 und später 260 EUR tragen.

Korrekturen sollten ab jetzt auf hohem Niveau verlaufen. Tiefe Rücksetzer finden bei rund 173 - 175 EUR Unterstützung. Ein kompletter Pullback zum Support bei 161 - 163 EUR, wo auch der EMA50 verläuft, wäre zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Alternativszenario. Unterhalb von 160 EUR trübt sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlicher ein.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)