Zusammenstöße bei Demonstration gegen Bildungsreform in Griechenland

Athen (Reuters) - Bei Protesten in Athen gegen eine umstrittene Bildungsreform hat die Polizei Tränengas gegen Studenten eingesetzt.

Die Demonstranten in der griechischen Hauptstadt sowie anderen Städten forderten eine Verschiebung der Debatte über die geplanten Maßnahmen, zu denen besondere Polizei-Einheiten für die Universitäten gehören. Zwischen den Sicherheitskräften und Studenten in Griechenland herrscht seit der Militärherrschaft von 1967 bis 1974 ein gespanntes Verhältnis. Es wurde erwartet, dass das Parlament die Vorlage noch am Mittwoch annimmt. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Corona-Krise zu nutzen, um unbeliebte Gesetze durch das Parlament zu drücken.