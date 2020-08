Zwei Oppositionsführer in Belarus vor Gericht

Minsk (Reuters) - Belarus geht weiter gegen führende Oppositionelle vor.

Zwei Regierungsgegner wurden am Dienstag vor Gericht gestellt, nachdem sie eine Nacht im Gefängnis verbringen mussten. Belarussische Medien veröffentlichten Fotos von Sergej Dylewski, der in einem Käfig im Gericht sitzt. Er hatte die Streiks in der Minsker Traktorenfabrik - einem der größten Werke des Landes - angeführt hat. Er war am Montag verhaftet worden. Verantworten musste sich auch Olga Kolwakowa, die immer noch in Belarus lebende wichtigste Vertreterin von Oppositionskandidatin Swjatlana Tichanowskaja.

Die beiden sind führende Mitglieder des Koordinierungsrates der Opposition. Dieser wurde vergangene Woche mit dem erklärten Ziel eingerichtet, Verhandlungen mit der Regierung aufzunehmen. Dem Rat gehören Dutzende Persönlichkeiten an, die weite Teile der Gesellschaft repräsentieren, darunter die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.

In Belarus kommt es seit mehr als zwei Wochen landesweit zu Protesten und Großdemonstrationen gegen den seit 26 Jahren autoritär regierenden Alexander Lukaschenko. Auslöser sind die Wahlen vom 9. August, bei denen sich Lukaschenko zum klaren Sieger erklärt hatte. Die Opposition um die inzwischen ins Exil ausgereiste Bürgerrechtlerin Tichanowskaja spricht hingegen von Wahlbetrug. Lukaschenko bezeichnete den Rat als illegalen Versuch der Machtergreifung.