Zwermann Analyse: fallender Ölpreis, steigender Zuckerpreis und ein Ausbruch in Italien

Vieles aber nicht alles dreht sich derzeit um die Sorgen bezüglich des Corona-Virus. Einige Auswirkungen sind jedoch auch am Rohstoffmarkt deutlich erkennbar: China gehört zu den größten Öl-Abnehmern weltweit. Teilwiese abgeschottet und mit gebremster Produktion macht sich das beim Ölpreis bemerkbar. Welche charttechnischen Signale Sie bei Indizes, Rohstoffen und Devisen jetzt kennen müssen, sehen Sie in diesem Interview mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial.

Zugehörige Wertpapiere: GB0031973075, AT0000999602, IT0003465736, DE0008469008, XC0002272240, DE0007297004