Zwermann: Kommt der Brexit-Deal als Befreiung für GBP und FTSE?

Und was bedeutet das für den britischen Markt? Wie wird sich der DAX entwickeln und was machen die US-Tech-Werte? Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Charts und was sie für die weitere Entwicklung gerade aussagen.

Zugehörige Wertpapiere: GB0001383545, US6311011026