2 Metaverse-Aktien, die parabolisch steigen könnten

Die Chips von Qualcomm treiben bereits VR-Headsets an.

Zoom plant, Online-Meetings in das Metaverse zu bringen.

Wichtige Punkte

Das Potenzial des Metaverse gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit, da Unternehmen aus der gesamten Tech-Branche versuchen, von diesem voraussichtlich nächsten großen Tech-Trend zu profitieren. Sollte sich die Entwicklung wie erhofft vollziehen, wird dieses Netzwerk aus persistenten Virtual-Reality-Welten den Unternehmen, die diese Revolution anführen, eine Menge Geld einbringen und ihren Anlegern ansehnliche Renditen bescheren.

Natürlich werden nicht alle Metaverse-Aktien einen parabolischen Kursanstieg erleben. Qualcomm (WKN: 883121, -4,89 %) und Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2, 2,82 %) haben jedoch dieses Potenzial.

1. Qualcomm

Der Kurs der Qualcomm-Aktie könnte in die Höhe schießen und hat das in gewisser Hinsicht auch schon getan. In den letzten drei Jahren ist er um mehr als 200 % gestiegen. Obwohl sich das Wachstum im letzten Jahr auf 20 % verlangsamt hat, könnte seine Rolle im Metaverse der nächste Wachstumstreiber für sein Geschäft sein.

Die meisten Tech-Investoren kennen Qualcomm vor allem wegen seiner Technologie, die für den Antrieb von Smartphones zuständig ist. Aber auch im Metaverse ist das Unternehmen immer wichtiger geworden. Seine Chips treiben die Oculus-Quest-2 VR-Headsets an, die von Meta Platforms verkauft werden.

Auf der CES, einer Technologiemesse im Januar, kündigte Meta Platforms eine Zusammenarbeit mit Microsoft im Bereich Metaverse an. Dazu gehören Pläne für eine Reihe maßgeschneiderter Chips, die leichtgewichtige Augmented-Reality-Brillen antreiben, und Software, die die Microsoft-Mesh-Plattform mit der Snapdragon-Spaces-XR-Entwicklungsplattform von Qualcomm verbindet.

Außerdem behauptet Qualcomm seine Wettbewerbsvorteile in anderen Bereichen weiterhin geschickt. Zum Beispiel können Smartphone-Hersteller immer noch keine 5G-Smartphones herstellen, ohne einen Qualcomm-Chipsatz zu verwenden. Außerdem wurde der geplante Kauf von Arm Holdings durch Nvidia von den Regulierungsbehörden verhindert, wodurch ein großer Konkurrent daran gehindert wurde, die Kontrolle über eine wichtige Komponente vieler Qualcomm-Produkte zu übernehmen.

Qualcomm hat die Einnahmen aus dem Verkauf von VR-Headsets nicht aufgeschlüsselt. Aber das IoT-Segment, zu dem es gehört, macht derzeit etwa 17 % des Umsatzes des Unternehmens aus und ist damit nach der Handy-Sparte, die Smartphone-Chipsätze umfasst, der zweitgrößte Bereich des Unternehmens. Der IoT-Umsatz in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar ist im Vergleich zum Vorjahr um 41 % gestiegen und hat damit fast den gleichen Zuwachs wie das Mobiltelefonsegment (42 %).

Da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei nur 19 liegt, scheinen die Anleger das massive Wachstum des Unternehmens nicht eingepreist zu haben. Bei dieser Bewertung wird das Unternehmen deutlich günstiger gehandelt als andere Tech-Unternehmen wie Apple oder Nvidia, die mit dem 28- bzw. 61-Fachen ihres Gewinns gehandelt werden.

Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte auch darauf hindeuten, dass die Aktie nur ein begrenztes Verlustpotenzial hat. Während des jüngsten Ausverkaufs im Tech-Sektor ist die Aktie nur um 13 % von ihrem Höchststand gefallen. Das deutet auf eine bemerkenswerte Stärke in einer Zeit hin, in der viele Metaverse-Aktien über zwei Drittel ihres Wertes verloren haben. Diese Bewertung und die Fähigkeit des Chip-Herstellers, das Wachstum im Metaverse voranzutreiben, könnten die Anleger dazu veranlassen, sich auf die Qualcomm-Aktie zu stürzen.

2. Zoom

Online-Meetings sind eines von vielen Dingen, die im Metaversum stattfinden werden, und Zoom hat vor, von diesem Trend zu profitieren. Bill Gates spekulierte kürzlich, dass sich die meisten Nutzer vom „Hollywood-Squares-Modell“ der Online-Meetings abwenden und in Metaverse-Settings mit 3D-Avataren wechseln werden.

Doch das von Bill Gates gegründete Unternehmen hat es bisher nicht geschafft, mit Zoom zu konkurrieren, ebenso wenig wie andere etablierte Tech-Giganten wie Cisco. Laut Datanyze hat Zoom im Jahr 2021 einen Marktanteil von 75 % bei Webkonferenzen und liegt damit weit vor Ciscos Webex mit 7 %.

Außerdem hat Zoom dank des Metaverse bessere Chancen, diesen Marktanteil zu halten. Das Unternehmen nutzt bereits die Oculus-Headsets von Meta, um ein virtuelles Konferenzerlebnis zu ermöglichen. Die Software kann sogar reale Handgesten nachahmen und ermöglicht es den Nutzern, sich im virtuellen Raum zu bewegen. Dieser Raum enthält auch ein Whiteboard, das von Zoom unterstützt wird. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dieses Whiteboard sehen und darauf schreiben, sodass ein persönliches Meeting entsteht.

Solche Anwendungen unterstützen ein Unternehmen, das von einem schnellen Umsatz- und Nutzerwachstum profitiert. Im Geschäftsjahr 2022, das am 31. Januar endete, meldete Zoom ein Umsatzwachstum von 55 % und einen Anstieg des Nicht-GAAP-Nettogewinns von 55 %. Allerdings verlangsamte sich das Umsatzwachstum im vierten Quartal auf 21 % im Vergleich zum Vorjahr, und die Prognose im Geschäftsjahr 2023 deutet auf ein Umsatzwachstum von nur 11 % zur Mitte des Jahres hin.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Wachstumsrate bis 2024 auf 14 % ansteigen wird. Wie das Metaverse könnten auch Segmente wie Zoom Phone den Aufschwung vorantreiben.

Zoom Phone hat im letzten Quartal 550.000 bezahlte Sitze akquiriert. Außerdem stieg die Zahl der Kunden mit einem durchschnittlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 100.000 US-Dollar um 149 % und die der Kunden mit einem ARR von über 10.000 US-Dollar um 122 %. Obwohl nur etwa 2.700 Kunden mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr bei Zoom ausgeben, machten diese Kunden im vierten Quartal 23 % des Umsatzes von Zoom aus - im vierten Quartal 2020 waren es noch 18 % - und zeigen damit das Wachstumspotenzial dieses lukrativen Segments.

Außerdem hat dieser Rückgang in den letzten 16 Monaten das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf 9 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 26 sinken lassen, was beides Rekordtiefs für das Unternehmen sind. Solche Kursverluste könnten ungerechtfertigt sein, wenn man bedenkt, dass Online-Meetings wahrscheinlich zu einem festen Bestandteil des Arbeitsplatzes werden und Zoom sein Wachstum fortsetzen sollte, da das Metaverse und Produkte wie Zoom Phone diesen Trend verstärken. Dieses Potenzial macht Zoom zu einer der Aktien, die man jetzt unbedingt kaufen sollte.

Der Artikel 2 Metaverse-Aktien, die parabolisch steigen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

