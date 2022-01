2 Monsteraktien für 2022, die praktisch Geld drucken

AbbVie wird trotz des bevorstehenden Auslaufens des Humira-Patents weiterhin einen soliden Cashflow aufweisen.

Das Werbegeschäft von Meta wird auch in den kommenden Jahren ein Goldesel sein.

Wichtige Punkte

Seit März 2009 haben Wachstumsaktien einen sehr starken Aufschwung erlebt, der vor allem auf die leichte Verfügbarkeit von billigem Kapital dank eines extrem niedrigen Zinsniveaus zurückzuführen ist. In den letzten Monaten des Jahres 2021 und Anfang 2022 scheinen viele Wachstumsaktien jedoch ihren Glanz verloren zu haben. Die unerwartet hohe Inflation, das Wiederauftreten von COVID-19-Fällen, die die weltweite wirtschaftliche Erholung bremsen, der anhaltende Arbeitskräftemangel und eine unwirksame Politik scheinen die Stimmung der Anleger zu trüben.

Anstatt ihr Geld in spekulative Unternehmen zu stecken, besinnen sich die Anleger nun auf die Grundlagen und entscheiden sich für sicherere Anlagen - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und soliden Cashflows. Vor diesem Hintergrund könnten sich AbbVie und Meta Platforms als attraktive Investments für Kleinanleger erweisen. Hier ist der Grund dafür.

1. AbbVie

Die Aktien des führenden Biopharmaunternehmens AbbVie sind im Jahr 2021 um gut 26 % gestiegen, dennoch ist das Unternehmen mit dem 9,7-Fachen des voraussichtlichen Gewinns vernünftig bewertet. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 fast 17 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow erwirtschaftet und verfügte am Ende des dritten Quartals, das am 30. September 2021 endete, über einen Bargeldbestand von 12 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen gehört zur angesehenen Liste der Dividendenaristokraten (Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttung seit mindestens 25 Jahren jährlich erhöht haben). Es zahlt eine solide Dividendenrendite von 4,18 % und liegt damit weit über der durchschnittlichen Rendite der Arzneimittelhersteller von 2,87 %.

Die Chancen, dass AbbVie auch in den kommenden Jahren Geld ausschütten wird, sind hoch. Die Anleger sind nach wie vor besorgt über die Wachstumsaussichten des Unternehmens, weil der Patentschutz für das führende Immunologie-Medikament Humira ausläuft - in der EU hat es den Patentschutz bereits verloren und in den USA wird er 2023 auslaufen. Angesichts der Umsatzentwicklung des Medikaments auf den internationalen Märkten nach Ablauf des Patents ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Umsätze des Medikaments in den USA über Nacht auf Null sinken, selbst wenn die Konkurrenz durch Biosimilars groß ist. Der Rückgang der Humira-Umsätze in den USA wird wahrscheinlich viel langsamer verlaufen als bei niedermolekularen Medikamenten nach Ablauf des Patents. Auch könnten Patienten während der Pandemie eher zögern, auf Biosimilars umzusteigen, da dies zusätzliche Arztbesuche und Labortests bedeuten würde. AbbVie geht davon aus, dass sich das bei Humira im Jahr 2023 negativ auf die Gesamteinnahmen des Unternehmens auswirken wird, rechnet aber auch mit einer Umkehr zu einem moderaten Umsatzwachstum im Jahr 2024.

AbbVie ist es außerdem gelungen, seine übermäßige Abhängigkeit vom Humira-Geschäft allmählich zu verringern. Im dritten Quartal lag der Anteil von Humira an den Gesamteinnahmen des Unternehmens bei rund 38 % und damit deutlich unter dem Anteil von 68 % im Jahr 2017. Auch die immunologischen Medikamente des Unternehmens, die nicht zu Humira gehören, wie Rinvoq und Skyrizi, die im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar erzielten, werden gut angenommen. Die Onkologie-Blockbuster Imbruvica und Venclexta erzielten im dritten Quartal zusammen einen Umsatz von 1,87 Mrd. US-Dollar. Botox und Juvederm, das neurowissenschaftliche und das ästhetische Portfolio von AbbVie, verzeichneten im dritten Quartal ebenfalls zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr und werden auch in den kommenden Jahren solide Wachstumstreiber sein.

Vor diesem Hintergrund bietet AbbVie Anlegern eine attraktive Mischung aus Wachstum und Einkommen. Daher bleibe ich sehr optimistisch bei dieser Aktie.

2. Meta Platforms

Meta Platforms, früher bekannt als Facebook, ist ein weiteres cashflowstarkes Unternehmen, das im Jahr 2021 glanzlose Gewinne erzielte. Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal, das am 30. September 2021 endete, einen freien Cashflow von 9,5 Mrd. US-Dollar und verfügt über 58,1 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in seiner Bilanz. Dennoch stieg die Aktie im Jahr 2021 nur um etwas mehr als 23 % und damit weniger als der S&P 500, der im gleichen Zeitraum um 27 % zulegte.

In den letzten Jahren wurde das Unternehmen von mehreren Herausforderungen geplagt, darunter die schlechte Presse im Zusammenhang mit dem Missbrauch privater Daten, dem Versagen bei der Verbreitung von Hassreden, kartellrechtlichen Problemen und der verminderten Wirksamkeit von Werbeanzeigen aufgrund der laufenden Abschaffung von Cookies von Drittanbietern. Trotzdem scheint das nun in Meta Platforms umbenannte Unternehmen gut aufgestellt zu sein, um in den kommenden Quartalen weiter Geld zu verdienen. Das Unternehmen meldete 3,58 Milliarden Menschen, die sich mindestens einmal im Monat bei Metas Produkten - Facebook, Whatsapp und Instagram - einloggen, und einen durchschnittlichen Umsatz von 8,18 US-Dollar pro Person im dritten Quartal. Dank der großen und sehr engagierten Kundenbasis erzielt Meta mit seinen Facebook- und Instagram-Anwendungen hohe Werbeeinnahmen. Um diese Apps durch mehr Engagement besser zu monetarisieren, hat das Unternehmen außerdem neue Funktionen wie Instagram Reels und Facebook Watch eingeführt.

Meta hat sich auch als einer der Vorreiter auf dem Metaverse-Markt etabliert. Matthew Ball, CEO der Risikokapitalfirma Epyllion Industries, geht davon aus, dass das Metaverse in den nächsten 10 bis 15 Jahren einen Markt mit einem Volumen von 10 bis 30 Billionen US-Dollar darstellen wird. Meta hat durch gezielte Übernahmen bereits ein solides Produktportfolio mit Fokus auf virtuelle Realität aufgebaut und investiert erhebliche Ressourcen in die Entwicklung von Dateninfrastruktur, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Auch wenn das Metaverse heute noch nicht monetär genutzt wird, kann es sich in den kommenden Jahren als großer Wachstumstreiber für das Unternehmen erweisen.

Mit einem sehr soliden Geschäftsmodell, neuen Wachstumschancen und einem gesunden Cashflow ist Meta eine gute Wahl für Kleinanleger.

