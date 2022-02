2 unaufhaltsame Wachstumsaktien zum Kaufen und Halten für das nächste Jahrzehnt

Der S&P 500 hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine jährliche Rendite von 7,3 % erzielt.

Wichtige Punkte

Die Investition in Aktien ist eine der besten Möglichkeiten, um einen lebensverändernden Wohlstand aufzubauen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat der S&P 500 eine jährliche Rendite von 7,3 % erzielt, was einer Verdopplung deines Geldes alle zehn Jahre entspricht. Natürlich ist es am einfachsten, diesen Reichtum anzuzapfen, indem du einen börsengehandelten Fonds (ETF) kaufst, der den beliebten Index abbildet. Aber wenn du bereit bist, dir die zusätzliche Arbeit zu machen, kann dich ein diversifiziertes Portfolio aus Einzelaktien noch reicher machen.

HubSpot und Axon Enterprise zum Beispiel sind wichtige Akteure in großen Branchen und ich glaube, dass sich beide Aktien in den nächsten zehn Jahren vervierfachen könnten - ein Tempo, das aus 250.000 US-Dollar eine Million US-Dollar machen würde.

Folgendes solltest du wissen.

1. HubSpot

HubSpot hat sich auf das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) spezialisiert. Seine Software-Suite besteht aus Front-End-Tools für Marketing, Vertrieb, Service und Content Management sowie Back-End-Tools für betriebliche Effizienz. Zusammen helfen diese Produkte den Kunden, Leads zu gewinnen und zu binden, Leads in Kunden umzuwandeln und die Kundentreue auf Dauer zu erhalten.

Im Jahr 2006 begann HubSpot mit einer Marketing-Automatisierungssoftware, die auf einer Inbound-Strategie aufbaut. Zur Verdeutlichung: Outbound-Marketing bedeutet, Verbraucher mit unerwarteter Werbung anzusprechen, während eine Inbound-Strategie darauf abzielt, Inhalte (zum Beispiel Websites, soziale Beiträge) zu erstellen, die die Verbraucher anziehen. Und dieser Ansatz ist nach wie vor das Herzstück der CRM-Software von HubSpot. Doch seit das Unternehmen neue Produkte auf den Markt gebracht hat, ist sein Ökosystem immer anziehender geworden.

Im Jahr 2017 nutzten weniger als 35 % der HubSpot-Kunden mehrere Produkte, aber diese Zahl ist in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf 57 % gestiegen. Ebenso begannen 2017 weniger als 20 % der Kunden mit dem Kauf mehrerer Produkte, aber 50 % beginnen jetzt mit mehreren Produkten. In beiden Fällen bedeutet das, dass sich die Kunden stärker auf HubSpot verlassen, was es schwieriger macht, abzuwandern. Mit anderen Worten: Die Wechselkosten steigen.

Es überrascht nicht, dass dieser Trend zu einer beeindruckenden finanziellen Leistung geführt hat. Im letzten Quartal überschritt HubSpot die Zahl von 128.000 Kunden, ein Plus von 34 %, und der durchschnittliche Abonnementumsatz pro Kunde stieg im letzten Jahr um 9 %.

Kennzahl Q3 2019 Q3 2021 CAGR Umsatz (TTM) 632,7 Mio. USD 1,2 Mrd. USD 37 % Freier Cashflow (TTM) 65,8 Mio. USD 146,0 Mio. USD 49 %

QUELLE: YCHARTS; TTM = LETZTE 12 MONATE; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Brad Sill, Analyst bei Bank of America Securities, schätzt den von HubSpot ansprechbaren Markt auf 87 Mrd. US-Dollar, eine Zahl, die die Bedeutung von CRM-Software unterstreicht. In einer zunehmend digitalen Welt haben die Verbraucher mehr Möglichkeiten als je zuvor, und Unternehmen, die ihre Kunden an sich binden wollen, müssen bei jeder Interaktion ein tolles Erlebnis bieten. HubSpot passt perfekt zu diesem Trend, und das Unternehmen hat die Effektivität seiner Expansions- und Wachstumsstrategie bewiesen.

Wenn HubSpot sein Umsatzwachstum in den nächsten zehn Jahren bei über 20 % halten kann, könnte das Unternehmen meiner Meinung nach eine Marktkapitalisierung von 84 Mrd. US-Dollar erreichen, was ungefähr dem Vierfachen seiner aktuellen Bewertung entspricht.

2. Axon Enterprise

Axon ist seit Langem der führende Hersteller von elektrischen Schusswaffen (zum Beispieln. TASER), aber das Portfolio des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren erheblich erweitert und ist zu einem Ökosystem aus vernetzten Sensoren und Software geworden, das die Effizienz der Strafverfolgungsbehörden steigern soll. Die Sensoren von Axon - am Körper getragene Kameras, Dashcams und Drohnenkameras - speisen Daten in Axon Evidence ein, den weltweit größten cloudbasierten Speicher für digitale Beweise.

Diese Videodaten können auch in Axon Records integriert werden, eine KI-gestützte Plattform, die das Verfassen von Berichten vereinfacht, sodass die Beamten weniger Zeit mit Papierkram verbringen müssen. Darüber hinaus unterstützen die Sensoren von Axon die Echtzeit-Situationserkennungssoftware Axon Respond, die Disponenten und Einsatzleiter dabei unterstützt, datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage von Live-Videoübertragungen der Beamten im Einsatz zu treffen.

Axon unterhält Kundenbeziehungen zu 17.000 der 18.000 Polizeibehörden in den USA und arbeitet mit zahlreichen internationalen Kunden in Kanada, Europa, Asien und Lateinamerika zusammen. Axon ist weltweit führend bei elektrischen Waffen, am Körper getragenen Kameras und digitaler Beweismanagement-Software, und die Vormachtstellung des Unternehmens hat sich in starken Finanzergebnissen niedergeschlagen.

Kennzahl Q3 2019 Q3 2021 CAGR Umsatz (TTM) 473,8 Mio. USD 871,9 Mio. USD 36 % Freier Cashflow (TTM) 34,3 Mio. USD 102,6 Mio. USD 73 %

QUELLE: YCHARTS; TTM = LETZTE 12 MONATE; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Axon hat sich in letzter Zeit auf zwei benachbarte Märkte konzentriert: Justizsoftware und Verbrauchersicherheit. Im Dezember stellte das Unternehmen Axon Attorney Premier vor, eine Lösung zur Verwaltung digitaler Beweismittel für Staatsanwälte und Verteidiger. Und im Januar brachte Axon ein neues TASER-Gerät für Verbraucher als Teil seiner Selbstverteidigungsproduktlinie auf den Markt; in Verbindung mit der mobilen App werden Disponenten automatisch alarmiert, wenn das TASER-Gerät abgefeuert wird.

Insgesamt schätzt das Management den ansprechbaren Markt auf 52 Mrd. US-Dollar, was Axon viel Potenzial für Wachstum lässt. Und angesichts der starken Wettbewerbsposition des Unternehmens würde es mich nicht überraschen, wenn sich die Marktkapitalisierung von Axon in den nächsten zehn Jahren vervierfachen würde (von 9 Mrd. US-Dollar auf 36 Mrd. US-Dollar). Deshalb ist dieser Wachstumswert eine gute Ergänzung für das Portfolio eines langfristigen Investors.

Der Artikel 2 unaufhaltsame Wachstumsaktien zum Kaufen und Halten für das nächste Jahrzehnt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 24.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Trevor Jennewine besitzt Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Axon Enterprise und HubSpot.

Motley Fool Deutschland 2022

