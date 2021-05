2 Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sein könnten

Der Kauf von kleinen bis mittelgroßen Wachstumsaktien an ihren Wendepunkten - also genau dann, wenn die Investorengemeinschaft ihren versteckten Wert entdeckt - kann große Renditen bringen. Investoren können innerhalb weniger Wochen fantastische Gewinne erzielen, wenn alle diese Aktien zur gleichen Zeit kaufen.

Der Marihuana-Produzent Auxly Cannabis Group (WKN: A2JNSX) und das Uranbergbauunternehmen Cameco (WKN: 882017) haben beide ein enormes Wachstumspotenzial. Außerdem sind sie die Nummer 1 in ihrer jeweiligen Nische. Schauen wir uns an, wie sie die Investoren erfreuen können.

Es wird immer schwieriger, solide Wachstumsaktien im kanadischen Marihuana-Sektor zu finden. In der Tat haben die Produzenten mehr als 1,1 Millionen Kilogramm Marihuana gebunkert - das entspricht etwa dem Verbrauch von drei Jahren - und jeden Monat werden es mehr. Der starke Wettbewerb und der Preisverfall richten in der gesamten Branche verheerende Schäden an.

Dennoch hat Auxly einen guten Lauf hinter sich. Im vergangenen Jahr steigerte der Cannabisproduzent seinen Umsatz um atemberaubende 508 % gegenüber 2019 auf 50,8 Millionen CAD. Gleichzeitig stiegen die Bruttomargen um 15,4 Prozentpunkte auf 20,9 %. Das Unternehmen ist landesweit die Nummer 1 bei Esswaren, Extrakten, Kapseln und Ölen und hat in diesen Segmenten einen Marktanteil von 14 %.

Das Highlight ist die Popularität der Vapes, die 19 % des landesweiten Verkaufsvolumens ausmachen. Um sein Wachstum aufrechtzuerhalten, baut Auxly nun seine Bemühungen im Bereich des getrockneten Cannabis aus. Seine Sorten und Pre-Rolls wurden erst im Februar auf den Markt gebracht und haben gute Aussichten, sich zu Kundenlieblingen zu entwickeln.

Die Stammaktien, Optionen, Optionsscheine und Wandelanleihen von Auxly verleihen dem Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 450 Millionen USD auf vollständig verwässerter Basis. Die Bewertung der Aktie mit dem Fünffachen des Umsatzes ist angesichts der dreistelligen prozentualen Umsatzzuwächse ziemlich angemessen. Ich würde es mir ansehen, bevor es zu spät ist.

Cameco ist das größte börsennotierte Uranunternehmen der Welt. Eine Investition in dieses Unternehmen ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten, um von der wachsenden Nachfrage nach Kernenergie zu profitieren. Cameco hat 52 Reaktoren auf der ganzen Welt im Bau, Stand jetzt. Im Moment bleibt die Kernenergie die effizienteste Option mit der geringsten Menge an Kohlenstofferzeugung. Seit 2018 sind die Uranpreise um 27 % auf 28,45 USD pro Pfund gestiegen.

Dank Minen in den USA, Kanada, Kasachstan und Australien kontrolliert Cameco etwa 227.250 Tonnen Uranvorkommen. Das entspricht 4 % des weltweiten Angebots. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 1,8 Milliarden USD mit Uranverkäufen verdient und insgesamt 53 Millionen USD verloren. Aufgrund von Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie waren die Zahlen 2019 weitgehend unverändert.

Die Investoren haben eindeutig große Erwartungen an Cameco. Glücklicherweise hat das Unternehmen genau das, was es braucht, um ihnen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass die Minen des Unternehmens erst zwischen 2029 und 2043 erschöpft sein werden.

Es ist auch gut kapitalisiert: fast 1 Milliarde USD Barmitteln stehen nur 113 Millionen USD an Gesamtschulden gegenüber. Wenn sich alles wieder normalisiert, hat Cameco alles, was es braucht, um Akquisen zu tätigen und seine Produktionskapazität zu erweitern. In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie bereits um 68 % gestiegen.

Der Artikel 2 Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sein könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Auxly Cannabis. Zhiyuan Sun besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 7.5.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021