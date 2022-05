Dürr: Reif für eine Gegenbewegung?!

Zwischen Anfang 2020 und Sommer letzten Jahres konnte die Dürr-Aktie die vorausgegangenen Verluste durch die Corona-Pandemie mehr als ausgleichen und auf ein Jahreshoch von 44,08 Euro zulegen. Zu Beginn dieses Jahres kam es zu einem ausgewachsenen Crash zurück auf das Niveau um 24,00 Euro und somit einen wichtigen Unterstützungsbereich aus Ende 2020. Gelingt es an dieser Stelle einen Boden auszubilden, könnte schon bald eine Gegenbewegung zur Oberseite erfolgen und würde sich entsprechend gut für Long-Ansätze anbieten.

Bodenbildung möglich

Aktuell befindet sich die Bodenbildungsphase noch in einem sehr jungen Stadium, erst oberhalb der Kursmarke von mindestens 26,75 Euro wird der Dürr-Aktie weiteres Potenzial zurück an 30,00 und darüber 31,16 Euro zugetraut. Sollte jedoch der Bereich um die aktuellen Jahrestiefs bärisch gekreuzt werden, ließe dies weitere Verluste auf 21,40 und womöglich noch 19,66 Euro vermuten. Aufgrund des noch nicht sehr stark ausgeprägten Bodens sollten vorläufig nur kleinere Handelspositionen an Erwägung gezogen werden.