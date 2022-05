IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Billy Goat Brands erhält erste Vorbestellung für KOLD-Kaffeegetränke

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Billy Goat Brands erhält erste Vorbestellung für KOLD-Kaffeegetränke

Der Auftrag für Premium-Funktionsgetränke der Marke KOLD bestätigt sowohl die Marke als auch die neue Produktlinie im 655 Millionen USD großen Markt für Cold-Brew-Kaffee1

Charts zu den Werten im Artikel Billy Goat Brands

Vancouver, British Columbia - 3. Mai 2022 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (OTCQB: BGTTF) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf Investitionen in Firmen mit hohem Potenzial in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft FunGuys Beverages (FunGuys oder die Tochtergesellschaft) von Drip Coffee Social Ltd. (Drip) ihren ersten Auftrag auf Vorbestellungsbasis in Höhe von 50.000 CAD (der Auftrag) für ihre KOLD-Produktlinie von biologischen, mit Pilzextrakten angereicherten Cold-Brew-Kaffeegetränken (KOLD-Getränke) erhalten hat. Die Tochtergesellschaft ist ein schnell wachsender Hersteller und Vertreiber von hochwertigen funktionellen Getränken. Der Auftrag bestätigt die Marke FunGuys sowie ihre Positionierung von KOLD-Getränken nicht nur an Drip-Standorten selbst, sondern über Drips Beziehungen auch in hunderten von Einzelhandelsgeschäften in British Columbia. Drip gilt in British Columbia weithin als fortschrittliche Kaffee-Autorität, was durch eine große Kundentreue, ein einzigartiges Einzelhandelserlebnis und eine starke Instagram-Präsenz belegt wird. FunGuys hat seinen Hauptsitz in British Columbia und arbeitet daran, den 655 Millionen USD schweren Markt für Cold-Brew-Kaffee1 durch die Bereitstellung einer gesunden und nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen Kaffeegetränken von Grund auf zu verändern.

Der Auftrag markiert einen wichtigen Meilenstein für FunGuys und seine Wachstumsstrategie, da er den ersten Schritt zur Einführung von KOLD-Getränken im kanadischen Einzelhandel darstellt. FunGuys Markteinführung von KOLD-Getränken wird durch seinen E-Commerce-Shop und seine Einzelhandelspräsenz vorangetrieben, wobei das Fulfillment von seinen externen Logistikdienstleistern übernommen wird. FunGuys ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von GOAT, das sich verpflichtet hat, das Wachstum von FunGuys zum weltweit führenden Hersteller und Vertreiber von biologischen, mit Pilzextrakten angereicherten Cold-Brew-Kaffeegetränken zu unterstützen. Jede Portion eines KOLD-Getränks enthält 160 mg Chaga- und Igelstachelbart-Pilzextrakte sowie weitere natürliche Inhaltsstoffe, die zu einem einzigartigen, gesunden und nachhaltigen Ritual für Kaffeeliebhaber kombiniert werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65590/GOAT_220503_DEPRcom.001.jpeg

Flaschen der KOLD-Linie von biologischen, mit Pilzextrakten angereicherten Cold-Brew-Kaffeegetränken.

Kommentar des Managements

Ich bin begeistert, dass wir mit dem Verkauf von KOLD-Getränken beginnen, und sehe das als Ergänzung zu unserem Einzelhandelsangebot an unseren Drip-Standorten sowie zu den vielen Verkaufsstellen unserer Partner in ganz British Columbia. Der Markt in British Columbia für dieses führende Kaffeeprodukt wächst sehr schnell, insbesondere auf Vancouver Island und dem unteren Festland, so Scott Marr, Inhaber von Drip.

Wir sind hocherfreut, dass wir unseren ersten Auftrag für ein Produkt erhalten haben, von dem wir davon ausgehen, dass es im Bereich der funktionellen Getränke unglaublich gut ankommen wird. FunGuys wird seine Expansionspläne im Jahr 2022 weiter beschleunigen, einschließlich der Weiterentwicklung seines E-Commerce-Shops. FunGuys will die Expansion über verschiedene Kanäle vorantreiben, um sich noch besser als führender Anbieter von mit Pilzextrakten angereicherten Cold-Brew-Kaffeegetränken auf dem Markt zu positionieren, sagte Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT. Das GOAT-Team bietet seinen Aktionären weiterhin innovative, lebensmittelbasierte und ESG-orientierte Möglichkeiten, indem es in nachhaltige Unternehmen in der Frühphase investiert, fügte Herr Harris hinzu.

Weitere Informationen über FunGuys Beverages und dessen KOLD-Produktlinie von biologischen, mit Pilzextrakten angereicherten Cold-Brew-Kaffeeprodukten finden Sie unter der folgenden URL: https://koldcompany.com/.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der Meereswirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) nachhaltige Verpackungstechnologien. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Fußnoten

1. Market Research Future. "Cold Brew Coffee Market Worth USD 654.91 Million by 2027 at 14.01% CAGR - Report by Market Research Future (MRFR)." GlobeNewswire News Room, Market Research Future, 29. Juli 2021, https://www.globenewswire.com/news-release/2021/07/29/2271610/0/en/Cold-Brew-Coffee-Market-Worth-USD-654-91-Million-by-2027-at-14-01-CAGR-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65590

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65590&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0901871057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.