DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG: CFO Peter Gabriel scheidet bei Compleo aus (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG: CFO Peter Gabriel scheidet bei Compleo aus ^ DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie Compleo Charging Solutions AG: CFO Peter Gabriel scheidet bei Compleo aus 04.05.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CFO Peter Gabriel scheidet bei Compleo aus Finanzvorstand verlässt Ladeinfrastrukturanbieter I CEO Georg Griesemann übernimmt Funktion des CFO Dortmund, 04.05.2022 - Peter Gabriel hat zum 30. April 2022 seine Position als Chief Financial Officer (CFO) der Compleo Charging Solutions AG (Compleo) auf eigenen Wunsch niedergelegt. Der 49-jährige war für die Bereiche Finanzen, Investor Relations, Risikomanagement und HR verantwortlich. Gabriel hatte aus persönlichen Gründen darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Das Unternehmen und insbesondere der Vorstand unter Führung von Georg Griesemann bedauert den Weggang von Peter Gabriel und bedankt sich für seinen herausragenden Einsatz im Unternehmen und seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Gabriel hatte in den vergangenen eineinviertel Jahren als Finanzvorstand das Vorstandsteam verstärkt und die Finanzstruktur des stark wachsenden Greentech-Anbieters im Bereich der Ladeinfrastruktur für die Zukunft wesentlich mitaufgestellt. Zuvor hatte Gabriel den Börsengang (IPO) des in Dortmund ansässigen Unternehmens als externer Berater mit vorbereitet und die erfolgreiche Platzierung von Compleo im Oktober 2020 im Prime Standard an der Frankfurter Börse koordiniert. "Mit großem Bedauern verlieren wir mit Peter Gabriel einen versierten Finanzvorstand, der unserem Unternehmen in der intensiven Wachstumsphase der letzten zwei Jahre starke Impulse gegeben hat", so Georg Griesemann, CEO der Compleo Charging Solutions AG. "Wir danken Peter für sein großes Engagement für Compleo, für die solide finanzielle Ausrichtung und die zukunftsgerichtete Aufstellung unseres Unternehmens für die weitere Expansion." Peter Gabriel plant, sich künftig beruflich wieder mehr im Frankfurter Raum zu engagieren. "Wir werden auch weiterhin miteinander im Gespräch bleiben", sagt Peter Gabriel. "Es ist kein leichter Schritt, ein voranstrebendes und erfolgreich am Markt agierendes Unternehmen wie Compleo zu verlassen. Dennoch gab es persönliche Gründe für eine Neuorientierung." Die Integration der wallbe GmbH als Compleo Connect GmbH und der innogy eMobility Solutions GmbH in die Compleo-Gruppe hatten im Jahr 2021 das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, aber auch eine solide Koordination sämtlicher Finanzbelange erfordert, die Gabriel federführend verantwortete. Nach erfolgreichem Abschluss des Geschäftsjahres 2021 und Veröffentlichung des Geschäftsberichts, steht Gabriel in jedem Fall bis Ende Mai zur Verfügung, um eine reibungslose Übergabe der Verantwortlichkeiten sicherzustellen. Die Rolle des Finanzvorstands übernimmt künftig CEO Georg Griesemann, der den Bereich bereits vor dem Einstieg Gabriels bei Compleo innehatte. Ebenfalls zum Vorstand der Compleo Charging Solutions AG gehören seit der Gründung 2009 Checrallah Kachouh als Technischer Vorstand (CTO) sowie Jens Stolze als Chief Operational Officer (COO). Über Compleo Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, der Software der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Anbieter auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Aldi, Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Daimler, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Compleo ist im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Im Januar 2022 erwarb Compleo zudem 100 Prozent der Anteile an der innogy eMoblity Solutions GmbH. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.com/ Pressekontakt Compleo Charging Solutions AG Ralf Maushake Leiter Kommunikation & Public Affairs E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 865 Kontakt Investor Relations Compleo Charging Solutions AG Sebastian Grabert, CFA VP Capital Markets & Corporate Finance E-Mail: ir@compleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 874 / / / / --------------------------------------------------------------------------- 04.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG Oberste-Wilms-Straße 15a 44309 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 534 923 70 E-Mail: ir@compleo-cs.de Internet: https://www.compleo-cs.com/ ISIN: DE000A2QDNX9 WKN: A2QDNX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1342383 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1342383 04.05.2022 °