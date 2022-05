Trading-Chance Moderna: Starke Bilanz, gute Perspektive – das kann den Ausbruch bringen

Werbung

Das US-Biotechunternehmen Moderna ist den meisten nur wegen seines Corona-Impfstoffs bekannt, aber das Unternehmen arbeitet auch an anderen Projekten auf Basis der mRNA-Technologie. Da ist einiges in der Pipeline - und die vorhin vorgelegten Ergebnisse zum ersten Quartal waren auch so schon beeindruckend stark. Das mündet in eine Trading-Chance auf der Long-Seite.

Moderna erreichte im ersten Quartal einen Umsatz von 6,1 Milliarden US-Dollar und schlug die durchschnittliche Analystenprognose von 4,62 Milliarden damit deutlich. Zudem lag der Gewinn pro Aktie mit 8,58 US-Dollar meilenweit über der Schätzung von 5,21 US-Dollar. Im Vorjahresquartal wurden gerade einmal 2,84 US-Dollar verdient. Eine starke Leistung und womöglich auch keine Eintagsfliege.

Moderna ist mehr als nur eine „Corona-Firma“

Dass diese Aktie, die im Sommer 2020 an der 500 US-Dollar-Marke gekratzt hatte, danach so immens zurückfiel, lag daran, dass hier eine Spekulationsblase aufgrund der Corona-Pandemie entstanden war. Wer da ausstieg und/oder Short ging unterstellte, dass die Moderna-Aktie wieder zurück in die „Prä Corona“-Kursspanne zwischen 15 und 30 US-Dollar fallen würde, wenn die Nachfrage nach Impfstoffen erst einmal erheblich sinkt.

Aber Moderna meldete im Zusammenhang mit den Bilanzdaten am heutigen frühen Nachmittag auch, dass man im laufenden zweiten Quartal neben einer auf die Omicron-Variante ausgerichteten Booster-Impfung auch Medikationen gegen Grippe, das RS-Virus und gegen Zytomegalie in eine fortgeschrittenen Phase 3-Erprobung bringen wird, die in den kommenden zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen könnten.

Und bedenkt man, dass sich aus dem Gewinn der letzten vier Quartale in Relation zum gestrigen Schlusskurs ein Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,18 errechnet, während viele andere Biotech-Unternehmen dreistellige KGVs aufweisen oder noch nicht einmal in der für ein KGV nötigen Gewinnzone angekommen sind, kann man sich vorstellen, dass die Trader sich dieser Aktie heute im positiven Sinne annehmen könnten.

Vorbörslich über den derzeit entscheidenden Widerständen

Der Chart zeigt, dass die Moderna-Aktie den Versuch einer Aufwärtswende Mitte März abbrach und seither in einem kurzfristigen Abwärtstrend läuft. Allerdings gelang es bisher, den Kurs vom bisherigen Jahrestief, Mitte März bei 126,28 US-Dollar markiert, fernzuhalten. Und mit dem vorhin vorgelegen Zahlenwerk könnte das allemal auch so bleiben.

Quelle: marketmaker pp4

Die unmittelbare Reaktion auf die Ergebnisse war klar positiv. Per 13:40 Uhr lag die Moderna-Aktie unter relativ hohen Umsätzen im vorbörslichen Handel bei 157 US-Dollar, d.h. etwa sieben Prozent im Plus und damit über dem doppelten Leitstrahl der Abwärtsbewegung, bestehend aus der Ende März etablierten Abwärtstrendlinie und der 20-Tage-Linie.

Vorsichtig agierende Trader würden abwarten, bis die Aktie auch wirklich nach dem heutigen, regulären Handel über diesem doppelten Widerstand im Bereich von 153 US-Dollar schließt, risikofreudige Trader würden versuchen, noch vor dem Handelsstart einzusteigen oder kurze Korrekturen im laufenden Handel zu nutzen. Wie auch immer man damit je nach persönlicher Risikoneigung umgeht, hier ist angesichts der immensen Volatilität dieser Aktie ein niedriger Hebel wichtig.

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit einem Hebel von 2,0 herausgesucht. Emittiert wurde es von Vontobel, hat eine unbegrenzte Laufzeit und einen Basispreis/K.O.-Level bei 86,11 US-Dollar. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Moderna: VQ1HNU.

Einen Stop Loss würden wir knapp unter das Tief der vergangenen Handelstage legen. Damit wäre ein Stopp-Level von 132 US-Dollar in der Aktie opportun, das entspräche einem Stop Loss-Kurs von etwa 4,70 Euro im Knock Out-Zertifikat WKN VQ1HNU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 153 US-Dollar, 182 US-Dollar

Unterstützungen: 134 US-Dollar, 126 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Moderna

Basiswert Moderna WKN VQ1HNU ISIN DE000VQ1HNU8 Basispreis 86,110 US-Dollar K.O.-Schwelle 86,110 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

