DGAP-News: Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 - Net Asset Value je Aktie steigt auf EUR 7,34 (deutsch)

Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 - Net Asset Value je Aktie steigt auf EUR 7,34

^ DGAP-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 - Net Asset Value je Aktie steigt auf EUR 7,34 05.05.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 - Net Asset Value je Aktie steigt auf EUR 7,34 - Portfoliowert steigt auf den neuen Wert von EUR 52,5 Mio. nach EUR 50,8 Mio. im Vorjahr - Net Asset Value (NAV) verbessert sich auf EUR 50,5 Mio. (Vorjahr: EUR 47,8 Mio.) bzw. EUR 7,34 pro Aktie - Konzernergebnis erhöht sich auf EUR 3,77 Mio. (Vorjahr: EUR 2,94 Mio.) bzw. EUR 0,55 pro Aktie (Vorjahr: EUR 0,48) - Beteiligungen gewinnen namhafte Investoren für Wachstumsfinanzierung - Anhaltend hohe Investorennachfrage nach Technologie- und E-Commerce-Beteiligungen München, 05. Mai 2022 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2021 und den Net Asset Value des Beteiligungsportfolios zum 31. Dezember 2021. Das Geschäftsjahr 2021 war erneut von einem hohen Interesse von Investoren an digitalen und technologieorientierten Assets aus dem Portfolio der Mountain Alliance AG geprägt, was sich in einer weiteren Steigerung des Portfoliowertes niederschlug. Die einschränkenden behördlichen Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie beeinflussten hingegen noch temporär die operative Entwicklung einzelner Beteiligungen. Der Portfoliowertwert der Beteiligungen aus den vier Segmenten Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media stieg zum 31. Dezember 2021 auf den neuen Wert von EUR 52,5 Mio. nach EUR 50,8 Mio. im Vorjahr. Die negative Kursentwicklung bei den börsennotierten Beteiligungen, insbesondere bei der Exasol AG, wurde dabei von den dynamischen Wertsteigerungen, u. a. bei Lingoda und Qwello, deutlich überkompensiert. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.) beläuft sich der Net-Asset-Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf EUR 50,5 Mio. bzw. EUR 7,34 je Aktie, was einem Anstieg um 5,9 % im Jahresvergleich entspricht. Im Konzern erwirtschaftet die Mountain Alliance AG einen konsolidierten Umsatz von EUR 10,1 Mio. gegenüber EUR 9,8 Mio. im Vorjahr. Diese Entwicklung ist insofern erfreulich, da öffentliche Einschränkungsmaßnahmen die Geschäftsentwicklung bei Beteiligungen wie getonTV, promipool und Shirtinator noch vorübergehend bremsten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von minus EUR 2,25 Mio. im Vorjahreszeitraum auf minus EUR 1,11 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei minus EUR 1,82 Mio. nach minus EUR 2,99 Mio. im Vorjahr. Unter dem Strich ergab sich für 2021 ein positives Konzernergebnis in Höhe von EUR 3,77 Mio. gegenüber EUR 2,94 Mio. im Geschäftsjahr 2020. Das Ergebnis je Mountain-Alliance-Aktie lag im Berichtsjahr entsprechend bei EUR 0,55 und damit 14,6 % über dem Vorjahreswert. Die Bilanzsumme des Konzerns reduzierte sich zum 31. Dezember 2021 auf EUR 50,8 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 55,9 Mio.). Die Eigenkapitalquote ist mit einem Wert von 84 % (31. Dezember 2020: 69 %) auf einem soliden und hohen Niveau. "Der weitere Anstieg unseres Net Asset Value ist ein Spiegelbild der hohen Nachfrage namhafter Investoren nach Beteiligungen aus unserem Portfolio. Die erfolgreichen Wachstumsinitiativen und Finanzierungsrunden bei diversen Beteiligungen, insbesondere bei Lingoda und Qwello, bestätigen uns, frühzeitig in Hidden Champions zu investieren", sagt Manfred Danner, Vorstand der Mountain Alliance AG. Die Mountain Alliance AG hat das Ziel, den Ausbau der Gruppe durch Zukauf attraktiver Portfolios weiter voranzutreiben. An den Mittelfristzielen, die u. a. einen Anstieg des Portfoliowerts auf EUR 100 Mio. vorsehen, wird daher festgehalten. Für das Geschäftsjahr 2022 geht das Management von einer Steigerung des Konzernumsatzes um 5 % bis 10 % bei den vollkonsolidierten Beteiligungen aus. Beim Net Asset Value rechnet das Management basierend auf dem Wachstum der Portfoliofirmen, dem steigenden Investoreninteresse und wertsteigernden Zukäufen vorbehaltlich der zukünftigen Wertentwicklung der börsennotierten Beteiligungen mit einer erneut positiven Entwicklung. Ausgehend von einem Net Asset Value von EUR 52,5 Mio. per 31. Dezember 2021 wird für das Jahr 2022 eine organische Steigerung um 5 % bis 10 % erwartet. Diese Prognose steht unter der Prämisse, dass die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2021 bleiben oder sogar reduziert werden. Der Krieg in der Ukraine hat bislang keine nennenswerten Auswirkungen auf die Geschäftswicklung der Mountain Alliance AG. Die Prognose steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die geopolitischen Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Entwicklung der Weltwirtschaft nicht noch weiter einschränken. Negative Auswirkungen auf die Performance der Beteiligungen können daher nicht ausgeschlossen werden und zu Plananpassungen führen. Net Asset Value-Berechnung des MA-Konzerns NAV Segment in EUR Mio. Technology 33,8 Digital Business Services 7,5 Digital Retail 6,7 Meta-Platforms & Media 4,5 Portfoliowert 52,5 Nettofinanzverbindlichkeiten 2,0 Net Asset Value (NAV) 50,5 NAV pro Aktie (in EUR) 7,34 Der Geschäftsbericht 2021 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit. Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Mountain Alliance AG Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Das Unternehmen ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Theresienstraße 40 80333 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.de CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de --------------------------------------------------------------------------- 05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Theresienstraße 40 80333 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: danner@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1341945 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1341945 05.05.2022 °