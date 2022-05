STRÖER - Abwärtsbewegung beschleunigt sich

Ströer SE & Co. KGaA - WKN: 749399 - ISIN: DE0007493991 - Kurs: 52,800 € (XETRA)

Die Ströer-Aktie startete im Oktober 2012 nach einem Tief bei 6,26 EUR zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In den ersten Jahren zeigte die Rally eine hohe Dynamik. Ab einem Zwischenhoch im November 2015 nahm das Tempo der Rally massiv ab. Aber bis Dezember 2020 kletterte der Aktienkurs noch auf 82,50 EUR.

Seitdem gibt der Aktienkurs deutlich nach. Zunächst lief diese Abwärtsbewegung noch in einem bullischen Keil ab. Aber Anfang April fiel der Wert aus diesem Keil nach unten raus. Zwar kam es zügig zu einem Stabilisierungsversuch. Aber dieser wird in der laufenden Woche abgebrochen. Die Aktie fällt mit einer langen schwarzen Kerze auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Dezember 2020.

Wo liegen mögliche Auffangstationen?

Die Abwärtsbewegung der letzten rund 1 ½ Jahre wird in dieser Woche frisch bestätigt und sollte noch einige Zeit andauern. Die Aktie des Spezialisten für Außenwerbung dürfte in den nächsten Wochen und Monaten in den Bereich um 40,30 EUR abfallen. Dort würde die Aktie auf einen wichtigen horizontalen Unterstützungsbereich und möglicherweise auch auf den langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2012 treffen.

Ein mittelfristiges Kaufsignal ist aktuell weit weg. Dafür müsste die Aktie über 59,45 EUR ausbrechen. Dann wäre eine Erholung in den Bereich um 68-70 EUR und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. Eine Rückkehr über 54,45 EUR würde immerhin den aktuellen Verkaufsdruck mildern.

Fazit: Bisher zeigt sich in der Ströer-Aktie nicht einmal ein Ansatz zu einer Bodenbildung. Daher gibt es aus charttechnischer Sicht keinen Grund, sich auf der Longseite zu engagieren. Viel eher könnte man die Shortseite ins Auge fassen.

Zusätzlich lesenswert:

YAMANA GOLD - Jetzt wieder bei der Aktie zugreifen?

AIXTRON - Wer macht in dieser heißen Phase das Rennen?

NEMETSCHEK - Schwäche setzt sich fort

Ströer Media AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)