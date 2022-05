Wall Street sieht rot | Palantir und Rivian implodieren.

Die Talfahrt der letzten Woche setzt sich ungebrochen fort. Ein anhaltend fester US-Dollar, anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen und enttäuschende Ergebnisse liegen Anlegern schwer im Magen. Palantir verliert vorbörslich rund 12 Prozent, nachdem das Ergebnis und der Umsatz die Ziele verfehlen. Dass China die COVID-Restriktionen in Shanghai am Sonntag erneut verschärft hat, wirkt sich ebenfalls belastend aus. Was den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland betrifft, bleibt die Stimmung auf dem Gefrierpunkt. Im weiteren Wochenverlauf werden vor allem die US-Verbraucherpreise entscheidend sein. Die Daten werden am Mittwoch vor dem US-Handelsstart gemeldet. Am Dienstag wird außerdem Disney die Quartalszahlen melden.



0:00 - Intro

0:25 - Schwache Kurse, fester Dollar

4:05 - Locken Verbraucherpreise am Mittwoch Bären an?

5:42 - Inflation am Zenit? China eingeschränkt, Ölpreis runter

8:58 - Phänomenal paradoxe Lage

12:39 - Einzelwerte: Rivian, Palantir

15:05 - Coty, BioNTech, Twitter

17:55 - Ausblick: Peloton, Roblox, Disney, etc.

22:03 - CAESAR





