NVIDIA Corp. - Ausbruch auf Rekordhoch

Heimlich, still und leise ist die Nvidia-Aktie in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Mit 158,71 USD gelang der Spurt über die alten Rekordstände bei rund 153 USD. Bei dem Vorstoß in „uncharted territory“ handelt es sich um eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Bei dem Technologietitel kommt nun aber noch ein weiteres Plus hinzu. Aufgrund der jüngsten Kursavancen kann die Chartentwicklung der letzten 14 Monate als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen rund 90 USD und gut 150 USD interpretiert werden. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich somit also ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 60 USD. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Faktor „Saisonalität“. Kurzfristig wissen die kommenden zwei Wochen zu überzeugen. Aber auch der gesamte Juli zeichnet sich sowohl im US-Nachwahljahr als auch im „5er-Jahr“ durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aus. Last but not least, erfolgt der Ausbruch aus der o. g. Schiebezone mit einer hohen relativen Stärke. Einerseits reduziert das die Gefahr eines möglichen Fehlausbruchs, andererseits ist damit eines unserer Lieblingssetups erfüllt, welches die Auflösung von Konsolidierungsformationen und ein hohes Momentum kombiniert.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

