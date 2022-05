AKTIEN IM FOKUS: E-Rezept-Verzögerung belastet Kurse von Online-Apotheken stark

Meldungen über eine sich weiter hinziehende Einführung des elektronischen Rezepts haben am Dienstag die Aktien der Online-Apotheken Shop Apotheke aus Deutschland und Zur Rose aus der Schweiz ein weiteres Mal schwer belastet. Laut einer Branchenzeitschrift wurde für die geplante Einführung in Deutschland weiter kein konkreter Fahrplan beschlossen. Am Nachmittag sackten beide Papiere um jeweils mehr als 15 Prozent ab auf gut 74 Euro im Fall von Shop Apotheke und fast 97 Franken bei Zur Rose.

Bei den Anlegern scheine die Unsicherheit über die bevorstehende Einführung des E-Rezepts in Deutschland groß zu sein, hieß es am Markt. Dieses hätte eigentlich bereits per Anfang 2022 lanciert werden sollen, ehe es zu Verzögerungen kam. Zuletzt war es deshalb bei den Papieren immer wieder zu größeren Rückschlägen gekommen.

Am Dienstag berichtete das Magazin "Apotheke Adhoc", dass die für die Einführung zuständige Gesellschaft Gematik weiter keinen festen Zeitplan für die Lancierung des E-Rezepts festgelegt habe. Ein entsprechender Beschluss sei am Vortag vertagt worden, schreibt das Magazin und beruft sich auf "Kreise der Gesellschafter". Am Montag hatte sich der Jefferies-Experte Alexander Thiel noch optimistisch dafür geäußert, dass es einen neuen Fahrplan geben könnte.

Zuversichtlich in die Zukunft blicken derweil die Analysten von Barclays. Diese nahmen die Bewertung beider Aktien mit "Overweight" auf. In der Studie wird mit der Einführung ab dem vierten Quartal 2022 gerechnet, was das Wachstum 2023 deutlich beschleunigen sollte. Beide Titel erschienen günstig bewertet, selbst bei höheren Zinsen. Wegen der stärkeren Bilanz bevorzugen die Experten aber Shop Apotheke./ajx/tih/jha/