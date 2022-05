DGAP-News: BIKE24 wächst in herausforderndem Umfeld weiter - Solide Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal 2022 dank konsequenter Umsetzung der europäischen Expansionsstrategie (deutsch)

BIKE24 wächst in herausforderndem Umfeld weiter - Solide Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal 2022 dank konsequenter Umsetzung der europäischen Expansionsstrategie

Mai 2022. Der Fahrradspezialist BIKE24 ist in einem herausfordernden Umfeld sowohl operativ als auch strategisch erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Gegenüber dem außerordentlich starken Vorjahresquartal - begünstigt durch das gute Wetter und Corona-bedingte Einschränkungen im stationären Handel - steigerte die europäische E-Commerce-Plattform ihren Konzernumsatz in den ersten drei Monaten um 7,3 Prozent auf EUR 61,8 Mio. Zum Umsatzwachstum trug insbesondere die erfolgreich umgesetzte Internationalisierungsstrategie bei: Die Märkte Spanien, Frankreich und Italien mit ihren lokalisierten Online-Shops verzeichneten einen Anstieg des Geschäftsvolumens um durchschnittlich rund 68 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) lag mit EUR 3,8 Mio. erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau von EUR 7,3 Mio. "Die deutlichen Zuwächse in Spanien sowie in Frankreich und Italien, wo wir Anfang Januar unsere lokalisierten Shops gelauncht haben, zeigen, dass unsere europäische Expansion erfolgreich vorankommt", sagt Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. "Unser Geschäftsmodell erweist sich auch in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs als erfolgreich. Denn nicht zuletzt die steigenden Spritkosten veranlassen viele Menschen dazu, vermehrt das Rad zu nutzen, was den Verkauf von Kompletträdern, Zubehör und Bekleidung weiter ankurbelt. Erfreulich ist zudem, dass wir nach einigen schwierigen Quartalen unser Lager mit Kompletträdern deutlich auffüllen konnten." Profitables Wachstum im ersten Quartal in herausforderndem Umfeld BIKE24 hat in den ersten drei Monaten 2022 einen Umsatz in Höhe von EUR 61,8 Mio. erzielt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht dies einer Steigerung um 7,3 Prozent (Q1 2021: EUR 57,6 Mio.). Der Rückgang der Bruttomarge auf 28,4 Prozent lag angesichts der starken Nachfrage im Vergleichszeitraum begünstigt durch das gute Wetter und Corona-bedingte Einschränkungen im stationären Handel bei gleichzeitig eingeschränktem Angebot im Rahmen der Erwartung (Q1 2021: 30,7 Prozent). Signifikante Investitionen in die zweite Führungsebene sowie darüber hinaus Einmalaufwendungen für zusätzliche Leiharbeitskräfte zum Ausgleich des hohen Krankenstands aufgrund der Corona-Situation im ersten Quartal 2022 führten zu einem Anstieg der Personalaufwandsquote um 2,0 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent. Entsprechend lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei EUR 3,2 Mio. Das bedeutet zwar einen Rückgang um EUR 2,3 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal, aber gleichzeitig eine Verbesserung um EUR 1,7 Mio. gegenüber dem vierten Quartal 2021. Bereinigt um außerordentliche Aufwendungen in Höhe von EUR 0,7 Mio., die vor allem nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Mitarbeiteroptionsprogrammen betrafen, betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) EUR 3,8 Mio. gegenüber EUR 7,3 Mio. im Vorjahreszeitraum (bereinigte EBITDA-Marge 6,2 Prozent gegenüber 12,7 Prozent im ersten Quartal 2021). Timm Armbrust, CFO von BIKE24 kommentiert: "Das geopolitische und makroökonomische Umfeld hat in den letzten Wochen nochmals deutlich an Unsicherheit gewonnen und wir stehen aktuell vor einer Vielzahl von Herausforderungen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben. Das macht es so schwer, die Auswirkungen auf das Kosumverhalten in unserem Marktsegment seriös abzuschätzen. Nicht zuletzt die sehr positive Entwicklung unseres sich stetig vergrößernden Kundenstamms, die sich im ersten Quartal unvermindert fortgesetzt hat, und die signifikanten Fortschritte in unseren lokalisierten Online-Shops belegen, dass unser Produkt in den europäischen Märkten gut aufgenommen wird. Das Feedback der Kunden ist außerordentlich positiv und mit unserer in allen Sprachen schnell verständlichen Marke BIKE24 können wir dort zügig Fuß fassen." Umsatzwachstum wird durch starke Kundenkennzahlen untermauert Die Anzahl aktiver Kundinnen und Kunden betrug zum Stichtag 31. März 2022 835 Tsd. Dies ist ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Die Anzahl der Bestellungen erhöhte sich im Berichtszeitraum um 4 Prozent auf 419 Tsd. Über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum lag die durchschnittliche Anzahl der Bestellungen je aktivem Kunden zum Stichtag nahezu konstant bei 2,12 (Vorjahr 2,14) und das durchschnittliche jährliche Gesamtbestellvolumen betrug EUR 303 nach EUR 293 im Vorjahr. 74,3 Prozent der Aufträge im ersten Quartal stammten von wiederkehrenden Kundinnen und Kunden (Q1 2021: 74,1 Prozent). Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 am unteren Ende der Spanne Der Baufortschritt des Logistikzentrums im Raum Barcelona, Spanien, zur Ausweitung und Optimierung der Belieferung der südeuropäischen Kunden schreitet plangemäß voran. Das wirtschaftliche Umfeld steht im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie mit Corona-Maßnahmen in China im Spannungsfeld mehrerer Einflussfaktoren, darunter Verknappungen und Preissteigerungen bei Rohstoffen, steigende Zinsen und Störungen in den Lieferketten. Wegen der gestiegenen Unsicherheiten werden sich Umsatz und Ergebnis für das Gesamtjahr 2022 voraussichtlich im unteren Bereich der Prognose (Wachstum von 10 bis 17 Prozent, bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 10 Prozent) bewegen. Den vollständigen Quartalsbericht einschließlich des Konzernabschlusses finden Sie hier: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#interim Heute um 15 Uhr findet der Q1 2022 Earnings Call für Analysten und Investoren von BIKE24 statt. Über den untenstehenden Link gelangen Sie zum Live-Webcast der Konferenz: https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Die Konferenzsprache ist Englisch. Die Präsentation kann im Vorfeld ab 13 Uhr in der "Publikationen"-Sektion auf unserer Website gefunden werden. Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in kEUR Q1 Q1 Del- 2022 2021 ta Umsatz und sonstige Erträge DACH 40.392 38.554 5% Spanien (Lokalisiert) 1.808 1.001 81% Italien (Lokalisiert) 957 743 29% Frankreich (Lokalisiert) 1.407 738 91% Rest von Europa (EW) 11.686 11.806 -1% Rest der Welt 5.511 4.722 17% Umsatzerlöse 61.761 57.564 7% Sonstige Erträge 30 46 -35- % Gesamterträge 61.791 57.610 7% Aufwendungen für Handelswaren, - - 11% Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe 44.267 39.929 Bruttoergebnis 17.524 17.682 -1% Bruttomarge 28,4% 30,7% -2,- 3pp Perfomance Marketingkosten - 619 - 142 337- % Vertriebskosten1 - - 14% 5.140 4.513 Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - - 32% 6.595 5.008 Sonstige Aufwendungen - - -21- 1.979 2.504 % EBITDA 3.191 5.515 -42- % EBITDA Marge 5,2% 9,6% -4,- 4pp Bereinigungen 655 1.802 -64- % Bereinigtes EBITDA 3.846 7.317 -47- % Bereinigte EBITDA Marge 6,2% 12,7% -6,- 5pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf - - 936 25% Geschäftsoder Firmenwertähnliche Posten) 1.170 Bereinigtes EBIT 2.676 6.381 -58- % Bereinigte EBIT Marge 4,3% 11,1% -6,- 8pp Abschreibungen auf Geschäftsoder - - 0% Firmenwert-ähnliche Posten 2.484 2.484 Bereinigungen - 655 - -64- 1.802 % Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 463 2.095 -12- 2% EBIT Marge -0,8% 3,6% -4,- 4pp Finanzaufwendungen, netto - 312 - -72- 1.102 % Ergebnis vor Steuern - 776 993 -17- 8% Aufwand aus Ertragsteuern 189 - 322 -15- 9% Periodenergebnis - 587 670 -18- 8% Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Pressekontakt: Bettina Fries E-Mail: presse@bike24.net +49 1722 976243 Investor Relations: Moritz Verleger E-Mail: ir@bike24.net +49 151 2414 0166 Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit fünf lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr) und Italien (bike24.it) in Kontinentaleuropa präsent. 