DGAP-News: Evotec und Bristol Myers Squibb verlängern und erweitern strategische Partnerschaft in Protein Degradation

Evotec und Bristol Myers Squibb verlängern und erweitern strategische Partnerschaft in Protein Degradation



10.05.2022 / 16:30

VERLÄNGERUNG UND AUSWEITUNG DER ZUSAMMENARBEIT UM 8 JAHRE ZUR ENTWICKLUNG EINER PIPELINE VON „MOLECULAR GLUE DEGRADERS“

DIE KOOPERATION NUTZT EVOTECS PLATTFORMEN EVO PANOMICS UND EVO PANHUNTER, DIE MULTI-OMIK UND INTEGRIERTE KI-/ML-BASIERTE DATENANALYSEN BIETEN

200 MIO. US$ ABSCHLAGSZAHLUNG SOWIE IN NAHER ZUKUNFT LEISTUNGSBASIERTE ZAHLUNGEN

MÖGLICHES GESAMTVOLUMEN VON 5 MRD. US$



Hamburg, 10. Mai 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine im Jahr 2018 unterzeichnete Kooperation mit Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) für Targeted Protein Degradation (gezielter Proteinabbau) verlängert und erweitert hat. Die ursprüngliche Kooperation hatte sich als äußerst produktiv erwiesen und eine vielversprechende Pipeline für Molecular Glue Degraders hervorgebracht. Aufgrund dieses Erfolgs verlängern Bristol Myers Squibb und Evotec die Partnerschaft um weitere acht Jahre mit dem Ziel, ihre strategische Allianz zu erweitern und zu vertiefen.



Molecular Glue Degraders sind kleine, wirkstoffähnliche Verbindungen, die Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielmolekül hervorrufen. Diese induzierte Wechselwirkung führt zur Übertragung des Protein Ubiquitin (Ubiquitinierung) und zum anschließenden Abbau des rekrutierten Proteins was zu einer lang anhaltenden therapeutischen Wirkung führt. Bristol Myers Squibb ist führend auf diesem Gebiet insbesondere aufgrund ihrer einzigartigen Substanzbibliothek an Cereblon E3 Ligase Modulatoren (CELMoD®). Im Rahmen der Vereinbarung werden Evotecs Plattformen EVOpanOmics und EVOpanHunter sowie KI-/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen) -basierte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattformen eingesetzt.



Evotec erhält eine Abschlagszahlung in Höhe von 200 Mio. US$ und erwartet in naher Zukunft weitere erfolgsabhängige sowie auch programmbasierte Erfolgszahlungen was zu einem möglichen Gesamtvolumen von 5 Mrd. US$ führen kann. Darüber hinaus erhält Evotec mehrstufige Umsatzbeteiligungen (sog. Royalties) basierend auf dem Verkauf von Produkten.



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec kommentierte: „Bristol Myers Squibb ist ein Pionier und führend auf dem Gebiet der Molecular Glue Degraders zum gezielten Proteinabbau. Molecular Glue Degraders zählen zu den spannendsten neuen Modalitäten, da sie hoch selektiv und wirksam zum Abbau hochwertiger therapeutischer Zielstrukturen entwickelt werden können und damit sogar molekulare Zielstrukturen erreichen, die mit anderen Mitteln als nicht erreichbar gelten. Wir freuen uns außerordentlich über die Möglichkeit, unsere strategische Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erheblich zu erweitern und auszubauen und diese bis zum Jahr 2030 und möglicherweise darüber hinaus zu verlängern.“



Über Targeted Protein Degradation (Gezielter Proteinabbau)

Targeted Protein Degradation nutzt die natürlichen Mechanismen des Körpers, um Proteine in kleinere Moleküle zu zerlegen (Proteolyse). Dieser Prozess kann durch besondere niedermolekulare Substanzen ausgelöst werden, die als „Molecular Glues“ bezeichnet werden. Bristol Myers Squibb verfügt über eine umfangreiche Bibliothek solcher Molecular Glues, basierend auf „Cereblon E3 Ligase Modulatoren“ (CELMoDs®). Durch die gezielte Veränderung der proteinbindenden Eigenschaften von Cereblon, können CELMoD®-Wirkstoffe den gezielten Abbau von krankheitsverursachenden Proteinen fördern.



Über EVOpanOmics und EVOpanHunter

EVOpanOmics und EVOpanHunter sind zwei Bausteine des strategischen Aktionsplans 2025: „The data-driven R&D Autobahn to Cures”. EVOpanOmics umfasst die innovative Integration von Daten aus der Genomforschung, der Transkriptom- und Proteom-Analyse sowie phänotypischer Daten. Evotec hat Hochdurchsatz-Technologien für Transkriptomik und Proteomik entwickelt, die als unvoreingenommene Messinstrumente in der Wirkstoffforschung und -entwicklung eingesetzt werden können. EVOpanHunter ist die proprietäre, integrierte, benutzerorientierte Plattform von Evotec die die Analyse von PanOmics-Daten in Verbindung mit anderen Metadatensätzen ermöglicht. Die Kombination von EVOpanOmics und EVOpanHunter auf einer integrierten Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattform ist bahnbrechend für datengetriebene Ansätze für eine hocheffiziente personalisierte Medizin.



Im Rahmen der Telefonkonferenz zum ersten Quartal 2022 am Mittwoch, den 11. Mai wird in englischer Sprache in der Präsentation auf diese Partnerschaft eingegangen.



