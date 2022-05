DGAP-News: Innolux: Innolux stellt Metaverse Black Tech bei der SID Display Week 2022 vor

DGAP-News: Innolux / Schlagwort(e): Sonstiges

Innolux: Innolux stellt Metaverse Black Tech bei der SID Display Week 2022 vor



10.05.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Innolux stellt Metaverse Black Tech bei der SID Display Week 2022 vor Gestaltung der Zukunft] bei der von der Society for Information Display veranstalteten Display Week 2022 beleuchten, einer viel beachteten Zusammenkunft der weltweiten Display-Branche, die für den 10.-12. Mai im kalifornischen San Jose angesetzt ist. MIAOLI, TAIWAN - Media OutReach - 10. Mai 2022 – Innolux Corp. wird das Thema „Driving the Next“ [] bei der von der Society for Information Display veranstalteten Display Week 2022 beleuchten, einer viel beachteten Zusammenkunft der weltweiten Display-Branche, die für den 10.-12. Mai im kalifornischen San Jose angesetzt ist. Innolux 2016 ppi VR LCD Unter dem Leitgedanken der Gestaltung der Zukunft und der Inspiration endloser Möglichkeiten hat Innolux das Metaverse-Konzept genutzt, um visionäre neue Mixed-Reality-Technologien und innovative Produkte wie dreidimensionale immersive VR-Displays, das Volume N3D Medical Display, das Naked-eye N3D Display für mehrere Anwender, die Inno-Gallery und das Kirameki-Display zu entwickeln, die Technologie und Kunst verbinden. Darüber hinaus wird Innolux auch Displays für intelligente Fahrzeuge vorstellen, wie Active miniLED Backlight, das HDR-Fahrzeug-Display, Drehknopf-Fahrzeug-Display, 12,3-Zoll-Go-Black- und Ultralow-Reflection- Fahrzeug-Display sowie Smart Privacy Display, das sich anschickt, ein Lieblingsprodukt für den Schutz der digitalen Privatsphäre zu werden. Diese umfassende Palette zukunftsgerichteter Technologien und innovativer Produkte belegt das Engagement von Innolux für den Aufbau einer frühzeitigen Präsenz im Metaverse und den Einsatz des Unternehmens für die Schaffung eines ausgewogeneren Ökosystems an smarten Displays. Eine immersive VR-Erfahrung, ein Einstieg zum Metaverse

Innolux hat VR-Displays entwickelt, die angenehm zu tragen sind und ein lebensechtes Seherlebnis bieten. Besucher sind herzlich eingeladen, die ganze Bandbreite an hochwertigen VR-Displays auszuprobieren. Sie können die speziell zu diesem Zweck vorbereiteten VR-Inhalte schon jetzt sehen, indem Sie auf https://youtu.be/mdyQCYJJUlM gehen. Eine Verschmelzung von Technologie und Kunst im Metaverse

Die erstmals vorgestellte Inno-Gallery von Innolux veranschaulicht, wie Technologie und Kunst koexistieren und einander ergänzen können. Ein speziell für die Inno-Gallery und das Kirameki-Display produziertes Video ist zugänglich unter https://youtu.be/wfUYvgLRBAE. Einsatz für die Entwicklung zukunftsgerichteter VR-Display-Technologie

Am 13. Mai wird Dr. Yung-hsun Wu, Leiter der LCD-Produktentwicklung bei Innolux, einen Vortrag mit dem Titel „High Resolution Light Field VR LCD“ halten. Weitere Informationen finden sich unter

https://www.displayweek.org/2022/Program/Symposium.



SID Display Week 2022

Datum: 10.5. – 12.5.2022

Ort: San Jose McEnery Convention Center

Stand Nr.: 1335

Schauen Sie gerne bei uns vorbei

Innolux-SID-Einladung: https://youtu.be/aU2Yoh_O074 #Innolux Kontakt:

Anita Chien

anita.chien@innolux.com

10.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



