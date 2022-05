ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis 2022 und 2023 um vier Prozent. Die Kennziffer werde vor allem vom Geschäft mit der Agrarchemie profitieren./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 12:20 / ET

Charts zu den Werten im Artikel Bayer

Bayer ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 12:20 / ET